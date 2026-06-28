Saiba qual posição Gabriel Bortoleto ficou no GP da Áustria pela F1 2026
Brasileiro ficou fora da zona de pontuação neste domingo (28)
Gabriel Bortoleto ficou perto de voltar à zona de pontuação, mas deixou o Grande Prêmio da Áustria sem ampliar sua conta na Fórmula 1. Neste domingo (28), o brasileiro ganhou uma posição logo na largada, chegou a figurar entre os dez primeiros durante a corrida, mas terminou apenas em 11º lugar. Confira abaixo como foi a prova do piloto da Audi.
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Desempenho do brasileiro
Bortoleto optou pelos pneus macios na largada, estratégia diferente da maior parte do grid, e ganhou uma posição logo na primeira volta. O brasileiro teve boas disputas ao longo da corrida, ultrapassando Esteban Ocon, Franco Colapinto e Oliver Bearman, além de figurar momentaneamente entre os dez primeiros após a sequência de paradas dos adversários.
A primeira parada aconteceu na volta 19, quando retornou à pista em 15º lugar. O brasileiro voltou aos boxes na volta 46 e retornou em 12º, atrás de Nico Hulkenberg. Nas voltas finais, Bortoleto ficou preso atrás de Arvid Lindblad, que tinha pneus médios mais novos, e não conseguiu avançar. Assim, cruzou a linha de chegada na 11ª posição, ficando muito próximo de conquistar mais um resultado dentro da zona de pontuação.
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Resultado final do GP da Áustria
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Resultado
1
George Russell
Mercedes
1:26:37.979
2
Max Verstappen
Red Bull Racing
+1.611
3
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
+1.986
4
Oscar Piastri
McLaren
+21.809
5
Lewis Hamilton
Ferrari
+26.393
6
Isack Hadjar
Red Bull Racing
+29.399
7
Lando Norris
McLaren
+31.505
8
Charles Leclerc
Ferrari
+45.659
9
Liam Lawson
Racing Bulls
+1 volta
10
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+1 volta
11
Gabriel Bortoleto
Audi
+1 volta
12
Nico Hülkenberg
Audi
+1 volta
13
Pierre Gasly
Alpine
+1 volta
14
Oliver Bearman
Haas
+1 volta
15
Franco Colapinto
Alpine
+1 volta
16
Esteban Ocon
Haas
+2 voltas
17
Alexander Albon
Williams
+2 voltas
18
Fernando Alonso
Aston Martin
+3 voltas
19
Lance Stroll
Aston Martin
Abandonou
20
Carlos Sainz Jr.
Williams
Abandonou
21
Sergio Pérez
Cadillac
Abandonou
22
Valtteri Bottas
Cadillac
Abandonou
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