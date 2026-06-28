Saiba qual posição Gabriel Bortoleto ficou no GP da Áustria pela F1 2026 Brasileiro ficou fora da zona de pontuação neste domingo (28)

Gabriel Bortoleto ficou perto de voltar à zona de pontuação, mas deixou o Grande Prêmio da Áustria sem ampliar sua conta na Fórmula 1. Neste domingo (28), o brasileiro ganhou uma posição logo na largada, chegou a figurar entre os dez primeiros durante a corrida, mas terminou apenas em 11º lugar. Confira abaixo como foi a prova do piloto da Audi.

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Desempenho do brasileiro

Bortoleto optou pelos pneus macios na largada, estratégia diferente da maior parte do grid, e ganhou uma posição logo na primeira volta. O brasileiro teve boas disputas ao longo da corrida, ultrapassando Esteban Ocon, Franco Colapinto e Oliver Bearman, além de figurar momentaneamente entre os dez primeiros após a sequência de paradas dos adversários.

A primeira parada aconteceu na volta 19, quando retornou à pista em 15º lugar. O brasileiro voltou aos boxes na volta 46 e retornou em 12º, atrás de Nico Hulkenberg. Nas voltas finais, Bortoleto ficou preso atrás de Arvid Lindblad, que tinha pneus médios mais novos, e não conseguiu avançar. Assim, cruzou a linha de chegada na 11ª posição, ficando muito próximo de conquistar mais um resultado dentro da zona de pontuação.

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Resultado final do GP da Áustria

Posição Piloto Equipe Resultado 1 George Russell Mercedes 1:26:37.979 2 Max Verstappen Red Bull Racing +1.611 3 Andrea Kimi Antonelli Mercedes +1.986 4 Oscar Piastri McLaren +21.809 5 Lewis Hamilton Ferrari +26.393 6 Isack Hadjar Red Bull Racing +29.399 7 Lando Norris McLaren +31.505 8 Charles Leclerc Ferrari +45.659 9 Liam Lawson Racing Bulls +1 volta 10 Arvid Lindblad Racing Bulls +1 volta 11 Gabriel Bortoleto Audi +1 volta 12 Nico Hülkenberg Audi +1 volta 13 Pierre Gasly Alpine +1 volta 14 Oliver Bearman Haas +1 volta 15 Franco Colapinto Alpine +1 volta 16 Esteban Ocon Haas +2 voltas 17 Alexander Albon Williams +2 voltas 18 Fernando Alonso Aston Martin +3 voltas 19 Lance Stroll Aston Martin Abandonou 20 Carlos Sainz Jr. Williams Abandonou 21 Sergio Pérez Cadillac Abandonou 22 Valtteri Bottas Cadillac Abandonou

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Áustria pela F1 2026 (Foto: Joe Klamar / AFP)

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