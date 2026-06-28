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Saiba qual posição Gabriel Bortoleto ficou no GP da Áustria pela F1 2026

Brasileiro ficou fora da zona de pontuação neste domingo (28)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 12:12
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Gabriel Bortoleto, da Audi, no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Peter Fox/Getty Images/AFP)
Gabriel Bortoleto, da Audi, no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Peter Fox/Getty Images/AFP)

Gabriel Bortoleto ficou perto de voltar à zona de pontuação, mas deixou o Grande Prêmio da Áustria sem ampliar sua conta na Fórmula 1. Neste domingo (28), o brasileiro ganhou uma posição logo na largada, chegou a figurar entre os dez primeiros durante a corrida, mas terminou apenas em 11º lugar. Confira abaixo como foi a prova do piloto da Audi.

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    Desempenho do brasileiro

    Bortoleto optou pelos pneus macios na largada, estratégia diferente da maior parte do grid, e ganhou uma posição logo na primeira volta. O brasileiro teve boas disputas ao longo da corrida, ultrapassando Esteban Ocon, Franco Colapinto e Oliver Bearman, além de figurar momentaneamente entre os dez primeiros após a sequência de paradas dos adversários.

    A primeira parada aconteceu na volta 19, quando retornou à pista em 15º lugar. O brasileiro voltou aos boxes na volta 46 e retornou em 12º, atrás de Nico Hulkenberg. Nas voltas finais, Bortoleto ficou preso atrás de Arvid Lindblad, que tinha pneus médios mais novos, e não conseguiu avançar. Assim, cruzou a linha de chegada na 11ª posição, ficando muito próximo de conquistar mais um resultado dentro da zona de pontuação.

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    Resultado final do GP da Áustria

    PosiçãoPilotoEquipeResultado

    1

    George Russell

    Mercedes

    1:26:37.979

    2

    Max Verstappen

    Red Bull Racing

    +1.611

    3

    Andrea Kimi Antonelli

    Mercedes

    +1.986

    4

    Oscar Piastri

    McLaren

    +21.809

    5

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    +26.393

    6

    Isack Hadjar

    Red Bull Racing

    +29.399

    7

    Lando Norris

    McLaren

    +31.505

    8

    Charles Leclerc

    Ferrari

    +45.659

    9

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    +1 volta

    10

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    +1 volta

    11

    Gabriel Bortoleto

    Audi

    +1 volta

    12

    Nico Hülkenberg

    Audi

    +1 volta

    13

    Pierre Gasly

    Alpine

    +1 volta

    14

    Oliver Bearman

    Haas

    +1 volta

    15

    Franco Colapinto

    Alpine

    +1 volta

    16

    Esteban Ocon

    Haas

    +2 voltas

    17

    Alexander Albon

    Williams

    +2 voltas

    18

    Fernando Alonso

    Aston Martin

    +3 voltas

    19

    Lance Stroll

    Aston Martin

    Abandonou

    20

    Carlos Sainz Jr.

    Williams

    Abandonou

    21

    Sergio Pérez

    Cadillac

    Abandonou

    22

    Valtteri Bottas

    Cadillac

    Abandonou

    Gabriel Bortoleto em ação no GP da Áustria pela F1 2026
    Gabriel Bortoleto em ação no GP da Áustria pela F1 2026 (Foto: Joe Klamar / AFP)

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