Em boa atuação de Bortoleto, torcida detona Audi na F1: 'Essa carroça' Brasileiro volta a bater na trave da zona de pontuação no GP da Áustria

Gabriel Bortoleto terminou o Grande Prêmio da Áustria com apenas uma posição acima da conquistada na classificação. Ainda assim, quem assistiu a corrida deste domingo (28) sabe que o brasileiro apresentou um alto nível de pilotagem. Nas redes sociais, torcedores elogiaram a atuação do piloto e apontaram o carro da Audi como o principal obstáculo para resultados mais expressivos na temporada.

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A equipe estreou na Fórmula 1 em 2026, após substituir a Sauber, e teve um início promissor com os pontos conquistados por Bortoleto logo na abertura do campeonato, no GP da Austrália. Desde então, porém, o time não voltou a figurar na zona de pontuação, apesar de atuações consistentes do brasileiro, que novamente ficou próximo do Top 10 no Red Bull Ring.

Reação dos fãs sobre a corrida de Bortoleto

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Desempenho do brasileiro na F1

Gabriel Bortoleto optou pelos pneus macios na largada, estratégia diferente da maior parte do grid, e ganhou uma posição logo na primeira volta. O brasileiro teve boas disputas ao longo da corrida, ultrapassando Esteban Ocon, Franco Colapinto e Oliver Bearman, além de figurar momentaneamente entre os dez primeiros após a sequência de paradas dos adversários.

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A primeira parada aconteceu na volta 19, quando retornou à pista em 15º lugar. O brasileiro voltou aos boxes na volta 46 e retornou em 12º, atrás de Nico Hulkenberg. Nas voltas finais, Bortoleto ficou preso atrás de Arvid Lindblad, que tinha pneus médios mais novos, e não conseguiu avançar. Assim, cruzou a linha de chegada na 11ª posição, ficando muito próximo de conquistar mais um resultado dentro da zona de pontuação.

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Áustria pela F1 2026 (Foto: Joe Klamar / AFP)

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