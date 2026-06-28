Em boa atuação de Bortoleto, torcida detona Audi na F1: 'Essa carroça'
Brasileiro volta a bater na trave da zona de pontuação no GP da Áustria
Gabriel Bortoleto terminou o Grande Prêmio da Áustria com apenas uma posição acima da conquistada na classificação. Ainda assim, quem assistiu a corrida deste domingo (28) sabe que o brasileiro apresentou um alto nível de pilotagem. Nas redes sociais, torcedores elogiaram a atuação do piloto e apontaram o carro da Audi como o principal obstáculo para resultados mais expressivos na temporada.
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A equipe estreou na Fórmula 1 em 2026, após substituir a Sauber, e teve um início promissor com os pontos conquistados por Bortoleto logo na abertura do campeonato, no GP da Austrália. Desde então, porém, o time não voltou a figurar na zona de pontuação, apesar de atuações consistentes do brasileiro, que novamente ficou próximo do Top 10 no Red Bull Ring.
Reação dos fãs sobre a corrida de Bortoleto
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Desempenho do brasileiro na F1
Gabriel Bortoleto optou pelos pneus macios na largada, estratégia diferente da maior parte do grid, e ganhou uma posição logo na primeira volta. O brasileiro teve boas disputas ao longo da corrida, ultrapassando Esteban Ocon, Franco Colapinto e Oliver Bearman, além de figurar momentaneamente entre os dez primeiros após a sequência de paradas dos adversários.
A primeira parada aconteceu na volta 19, quando retornou à pista em 15º lugar. O brasileiro voltou aos boxes na volta 46 e retornou em 12º, atrás de Nico Hulkenberg. Nas voltas finais, Bortoleto ficou preso atrás de Arvid Lindblad, que tinha pneus médios mais novos, e não conseguiu avançar. Assim, cruzou a linha de chegada na 11ª posição, ficando muito próximo de conquistar mais um resultado dentro da zona de pontuação.
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