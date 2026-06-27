Batida de Verstappen frustra comemoração da Ferrari na F1 Nos segundos finais, George Russell tirou pole position de Charles Leclerc

A reta final da classificação do Grande Prêmio da Áustria ficou marcada por uma leve "confusão". E tudo começou com um acidente de Max Verstappen, que fazia uma volta rápida. Ao fim do cronômetro, foi possível acompanhar a garagem da Ferrari comemorando a pole position de Charles Leclerc, mas o sonho durou muito pouco.

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Tudo parecia estar indo muito bem para Verstappen no Q3 – a última oportunidade que os pilotos têm de conquistar a pole position. Em sua primeira tentativa, o holandês brilhou com 1m06s475 e pulou para a primeira colocação. O cenário mudou quando as Mercedes apareceram.

Poucos minutos depois, Kimi Antonelli superou o tempo do tetracampeão mundial e assumiu a liderança do pelotão. George Russell, por sua vez, chegou a ameaçar o companheiro, mas ficou apenas em segundo. Uma nova dança das cadeiras aconteceu a menos de dez segundos para o fim da sessão.

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Lewis Hamilton terminou sua volta e assumiu a pole provisória, que logo foi tomada por Leclerc. Com o cronômetro zerado, porém, ainda era necessário aguardar os tempos da dupla da McLaren, de Verstappen e de Russell. Até que uma forte batida de Max parecia ter encerrado a disputa.

A partir daí, a festa tomou conta da Ferrari, que conquistaria sua primeira pole position na temporada. Na verdade, seria a primeira vez que a Mercedes não ficaria no topo de uma classificação em 2026. O que a escuderia italiana não esperava era que a bandeira amarela acionada pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) era simples, e não dupla, o que não impedia Russell de completar sua volta.

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E que volta! O britânico registrou 1m06s113 nos acréscimos do segundo tempo, como diriam os fãs do futebol. Para a felicidade da Mercedes, a marca foi suficiente para desbancar o monegasco da liderança e garantir mais uma pole para a equipe na F1 2026 – até agora, são oito em oito corridas.

A conquista de Russell chegou a ser investigada pela direção de prova, mas o piloto seguiu tudo como prevê o regulamento. Como a bandeira era simples, o terceiro colocado no Mundial de Pilotos tirou o pé antes da curva e voltou a acelerar apenas ao encontrar a bandeira verde.

Como ficou grid de largada

Posição Piloto Equipe Tempo 1 George Russell Mercedes 1:06.113 2 Charles Leclerc Ferrari 1:06.349 3 Lewis Hamilton Ferrari 1:06.408 4 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:06.414 5 Max Verstappen Red Bull 1:06.475 6 Lando Norris McLaren 1:06.502 7 Oscar Piastri McLaren 1:06.511 8 Isack Hadjar Red Bull 1:06.632 9 Liam Lawson Racing Bulls 1:06.955 10 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:07.007 11 Pierre Gasly Alpine 1:07.223 12 Gabriel Bortoleto Audi 1:07.293 13 Oliver Bearman Haas 1:07.523 14 Nico Hülkenberg Audi 1:07.611 15 Esteban Ocon Haas 1:07.817 16 Franco Colapinto Alpine 1:08.171 17 Carlos Sainz Jr. Williams 1:08.252 18 Alexander Albon Williams 1:08.509 19 Sergio Pérez Cadillac 1:08.945 20 Valtteri Bottas Cadillac 1:09.030 21 Fernando Alonso Aston Martin 1:09.942 22 Lance Stroll Aston Martin 1:10.363

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Oitava etapa do calendário da F1

A prova é realizada no Red Bull Ring, que receberá a oitava etapa do calendário. Sem corrida sprint, os pilotos e engenheiros voltam a receber mais tempo de preparação antes do grande dia. Veja os horários abaixo:

SÁBADO, 27 DE JUNHO

🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 28 DE JUNHO

🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

Max Verstappen durante treinos no Circuito da Catalunha (Foto: Manaure QUINTERO / AFP)

🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP de Barcelon

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