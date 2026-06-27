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Batida de Verstappen frustra comemoração da Ferrari na F1

Nos segundos finais, George Russell tirou pole position de Charles Leclerc

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 13:58
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Max Verstappen nos boxes do GP da Áustria pela F1 2026
Max Verstappen nos boxes do GP da Áustria pela F1 2026 (Foto: Joe Klamar / AFP)

A reta final da classificação do Grande Prêmio da Áustria ficou marcada por uma leve "confusão". E tudo começou com um acidente de Max Verstappen, que fazia uma volta rápida. Ao fim do cronômetro, foi possível acompanhar a garagem da Ferrari comemorando a pole position de Charles Leclerc, mas o sonho durou muito pouco.

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    Tudo parecia estar indo muito bem para Verstappen no Q3 – a última oportunidade que os pilotos têm de conquistar a pole position. Em sua primeira tentativa, o holandês brilhou com 1m06s475 e pulou para a primeira colocação. O cenário mudou quando as Mercedes apareceram.

    Poucos minutos depois, Kimi Antonelli superou o tempo do tetracampeão mundial e assumiu a liderança do pelotão. George Russell, por sua vez, chegou a ameaçar o companheiro, mas ficou apenas em segundo. Uma nova dança das cadeiras aconteceu a menos de dez segundos para o fim da sessão.

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    Lewis Hamilton terminou sua volta e assumiu a pole provisória, que logo foi tomada por Leclerc. Com o cronômetro zerado, porém, ainda era necessário aguardar os tempos da dupla da McLaren, de Verstappen e de Russell. Até que uma forte batida de Max parecia ter encerrado a disputa.

    A partir daí, a festa tomou conta da Ferrari, que conquistaria sua primeira pole position na temporada. Na verdade, seria a primeira vez que a Mercedes não ficaria no topo de uma classificação em 2026. O que a escuderia italiana não esperava era que a bandeira amarela acionada pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) era simples, e não dupla, o que não impedia Russell de completar sua volta.

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    E que volta! O britânico registrou 1m06s113 nos acréscimos do segundo tempo, como diriam os fãs do futebol. Para a felicidade da Mercedes, a marca foi suficiente para desbancar o monegasco da liderança e garantir mais uma pole para a equipe na F1 2026 – até agora, são oito em oito corridas.

    A conquista de Russell chegou a ser investigada pela direção de prova, mas o piloto seguiu tudo como prevê o regulamento. Como a bandeira era simples, o terceiro colocado no Mundial de Pilotos tirou o pé antes da curva e voltou a acelerar apenas ao encontrar a bandeira verde.

    Como ficou grid de largada

    PosiçãoPilotoEquipeTempo

    1

    George Russell

    Mercedes

    1:06.113

    2

    Charles Leclerc

    Ferrari

    1:06.349

    3

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    1:06.408

    4

    Andrea Kimi Antonelli

    Mercedes

    1:06.414

    5

    Max Verstappen

    Red Bull

    1:06.475

    6

    Lando Norris

    McLaren

    1:06.502

    7

    Oscar Piastri

    McLaren

    1:06.511

    8

    Isack Hadjar

    Red Bull

    1:06.632

    9

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    1:06.955

    10

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    1:07.007

    11

    Pierre Gasly

    Alpine

    1:07.223

    12

    Gabriel Bortoleto

    Audi

    1:07.293

    13

    Oliver Bearman

    Haas

    1:07.523

    14

    Nico Hülkenberg

    Audi

    1:07.611

    15

    Esteban Ocon

    Haas

    1:07.817

    16

    Franco Colapinto

    Alpine

    1:08.171

    17

    Carlos Sainz Jr.

    Williams

    1:08.252

    18

    Alexander Albon

    Williams

    1:08.509

    19

    Sergio Pérez

    Cadillac

    1:08.945

    20

    Valtteri Bottas

    Cadillac

    1:09.030

    21

    Fernando Alonso

    Aston Martin

    1:09.942

    22

    Lance Stroll

    Aston Martin

    1:10.363

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    Oitava etapa do calendário da F1

    A prova é realizada no Red Bull Ring, que receberá a oitava etapa do calendário. Sem corrida sprint, os pilotos e engenheiros voltam a receber mais tempo de preparação antes do grande dia. Veja os horários abaixo:

    SÁBADO, 27 DE JUNHO
    🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)
    🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

    DOMINGO, 28 DE JUNHO
    🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

    Max Verstappen durante treinos no Circuito da Catalunha na F1
    Max Verstappen durante treinos no Circuito da Catalunha (Foto: Manaure QUINTERO / AFP)

    🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP de Barcelon
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