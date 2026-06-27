Batida de Verstappen frustra comemoração da Ferrari na F1
Nos segundos finais, George Russell tirou pole position de Charles Leclerc
A reta final da classificação do Grande Prêmio da Áustria ficou marcada por uma leve "confusão". E tudo começou com um acidente de Max Verstappen, que fazia uma volta rápida. Ao fim do cronômetro, foi possível acompanhar a garagem da Ferrari comemorando a pole position de Charles Leclerc, mas o sonho durou muito pouco.
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Tudo parecia estar indo muito bem para Verstappen no Q3 – a última oportunidade que os pilotos têm de conquistar a pole position. Em sua primeira tentativa, o holandês brilhou com 1m06s475 e pulou para a primeira colocação. O cenário mudou quando as Mercedes apareceram.
Poucos minutos depois, Kimi Antonelli superou o tempo do tetracampeão mundial e assumiu a liderança do pelotão. George Russell, por sua vez, chegou a ameaçar o companheiro, mas ficou apenas em segundo. Uma nova dança das cadeiras aconteceu a menos de dez segundos para o fim da sessão.
Lewis Hamilton terminou sua volta e assumiu a pole provisória, que logo foi tomada por Leclerc. Com o cronômetro zerado, porém, ainda era necessário aguardar os tempos da dupla da McLaren, de Verstappen e de Russell. Até que uma forte batida de Max parecia ter encerrado a disputa.
A partir daí, a festa tomou conta da Ferrari, que conquistaria sua primeira pole position na temporada. Na verdade, seria a primeira vez que a Mercedes não ficaria no topo de uma classificação em 2026. O que a escuderia italiana não esperava era que a bandeira amarela acionada pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) era simples, e não dupla, o que não impedia Russell de completar sua volta.
E que volta! O britânico registrou 1m06s113 nos acréscimos do segundo tempo, como diriam os fãs do futebol. Para a felicidade da Mercedes, a marca foi suficiente para desbancar o monegasco da liderança e garantir mais uma pole para a equipe na F1 2026 – até agora, são oito em oito corridas.
A conquista de Russell chegou a ser investigada pela direção de prova, mas o piloto seguiu tudo como prevê o regulamento. Como a bandeira era simples, o terceiro colocado no Mundial de Pilotos tirou o pé antes da curva e voltou a acelerar apenas ao encontrar a bandeira verde.
Como ficou grid de largada
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
1
George Russell
Mercedes
1:06.113
2
Charles Leclerc
Ferrari
1:06.349
3
Lewis Hamilton
Ferrari
1:06.408
4
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
1:06.414
5
Max Verstappen
Red Bull
1:06.475
6
Lando Norris
McLaren
1:06.502
7
Oscar Piastri
McLaren
1:06.511
8
Isack Hadjar
Red Bull
1:06.632
9
Liam Lawson
Racing Bulls
1:06.955
10
Arvid Lindblad
Racing Bulls
1:07.007
11
Pierre Gasly
Alpine
1:07.223
12
Gabriel Bortoleto
Audi
1:07.293
13
Oliver Bearman
Haas
1:07.523
14
Nico Hülkenberg
Audi
1:07.611
15
Esteban Ocon
Haas
1:07.817
16
Franco Colapinto
Alpine
1:08.171
17
Carlos Sainz Jr.
Williams
1:08.252
18
Alexander Albon
Williams
1:08.509
19
Sergio Pérez
Cadillac
1:08.945
20
Valtteri Bottas
Cadillac
1:09.030
21
Fernando Alonso
Aston Martin
1:09.942
22
Lance Stroll
Aston Martin
1:10.363
➡️ GP da Áustria marcou conquista inédita de Gabriel Bortoleto na F1
Oitava etapa do calendário da F1
A prova é realizada no Red Bull Ring, que receberá a oitava etapa do calendário. Sem corrida sprint, os pilotos e engenheiros voltam a receber mais tempo de preparação antes do grande dia. Veja os horários abaixo:
SÁBADO, 27 DE JUNHO
🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)
DOMINGO, 28 DE JUNHO
🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)
🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP de Barcelon
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.