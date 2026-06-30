F1: agentes de Verstappen sondam McLaren para 2027, diz emissora britânica Piloto da Red Bull estaria negociando ida à atual bicampeã de construtores, segundo a Sky Sports

Rumores sobre uma possível mudança de ares de Max Verstappen em 2027 voltam a mexer com os bastidores da Fórmula 1. No último final de semana, enquanto o piloto da Red Bull Racing competia no Grande Prêmio da Áustria, a McLaren teria sido procurada por seus empresários, conforme divulgado pela emissora britânica Sky Sports.

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Em um primeiro momento, foi veiculado por portais especializados, como o Daily Mail e o jornalista Joe Saward, que o tetracampeão mundial teria aberto negociações com a escuderia de Woking, visando à vaga de Oscar Piastri para o ano que vem. Dessa forma, o holandês passaria a fazer dupla com Lando Norris.

No entanto, o diretor da McLaren, Zak Brown, declarou abertamente no início do ano o desejo de manter os pilotos atuais. A equipe negou qualquer tipo de interesse na contratação de Max Verstappen ao portal GPBlog, o que corrobora com a versão do executivo.

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Agora, volta a circular a informação de que o contato inicial veio por parte da equipe do holandês, e não o contrário. Anteriormente, o próprio piloto já havia dado sinais de que teria interesse em deixar a Red Bull, como quando afirmou que só trabalharia ao lado do engenheiro Gianpiero Lambiase, que trocará a escuderia austríaca pela McLaren na próxima temporada.

A emissora britânica diz ainda que Verstappen tem contrato com a Red Bull até 2028, mas uma cláusula de performance permitiria ao holandês se juntar a outra equipe em 2027 caso esteja fora das duas primeiras posições do campeonato de pilotos antes da próxima pausa de meio de temporada.

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Max Verstappen na F1 2026

Max Verstappen na garagem da Red Bull no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Cristobal Herrera Ulashkevich / POOL / AFP)

Max Verstappen obteve seu melhor resultado na F1 2026 na Áustria. No último domingo (28), o piloto da Red Bull terminou a corrida em segundo lugar, atrás apenas de George Russell. O holandês também soma um pódio no GP do Canadá.

Verstappen é o sétimo colocado do mundial de pilotos com 73 pontos, seis a menos que Charles Leclerc (6º) e Lando Norris (5º). Na classificação dos construtores, a Red Bull aparece na quarta posição, com 115 pontos.

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