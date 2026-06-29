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Brasil 0 x 3 Japão: o país do tri de Ayrton Senna na Fórmula 1

País foi palco dos títulos mundiais do brasileiro na F1 em 1988, 1990 e 1991

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 13:05
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Ayrton Senna no GP do Brasil em 1991
Ayrton Senna no GP do Brasil em 1991 (Foto: Divulgação)

Todo fã de esporte sabe que comemorar um título do seu time ou ídolo é especial. Acompanhar essa conquista de perto é ainda melhor. Durante as 11 temporadas em que esteve na Fórmula 1, Ayrton Senna proporcionou muitas alegrias aos brasileiros, incluindo três títulos mundiais. Os triunfos, porém, foram celebrados em condições longe das ideais – seja pela distância, seja pelo fuso horário.

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    Enquanto os fãs brasileiros assistiam a Senna levantar o troféu da sala de estar, de madrugada, houve um país que sentiu o calor da vitória bem de pertinho: o Japão. Foi justamente em Suzuka que o piloto brasileiro escreveu os capítulos mais marcantes de sua trajetória na Fórmula 1. O circuito japonês foi palco dos três títulos mundiais, conquistados em 1988, 1990 e 1991, consolidando uma relação histórica entre o piloto e o país asiático.

    As conquistas de Senna no GP do Japão de F1

    1988: do 14º lugar ao primeiro título mundial

    A temporada de 1988 ficou marcada pelo domínio absoluto da McLaren, que venceu 15 das 16 corridas do calendário com Ayrton Senna e Alain Prost. Em Suzuka, penúltima etapa do campeonato, o brasileiro precisava apenas da vitória para confirmar matematicamente o primeiro título mundial.

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    A corrida começou da pior maneira possível. Mesmo largando na pole position, Senna teve problemas na partida e despencou para a 14ª colocação. Em uma pista úmida, iniciou uma recuperação histórica, superando adversário após adversário até alcançar Prost. A ultrapassagem sobre o francês selou a vitória e garantiu ao brasileiro seu primeiro campeonato na Fórmula 1.

    GP do Japão de 1988 Ayrton Senna
    Ayrton Senna no pódio do GP do Japão de 1988 (Foto: Divulgação)

    1990: o toque com Prost que valeu o bicampeonato

    Dois anos depois, Senna voltou a Suzuka em mais uma disputa direta com Prost, que já defendia a Ferrari. O clima era de tensão após os acontecimentos de 1989, quando o brasileiro criticou duramente a FIA por considerar que o rival havia sido favorecido.

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    Na largada, Prost aproveitou o lado limpo da pista para assumir a ponta, enquanto Senna partia pelo trecho considerado menos emborrachado. Os dois chegaram lado a lado à primeira curva e acabaram se chocando, abandonando imediatamente a corrida.

    Com o acidente, Prost perdeu qualquer chance matemática de título, e Senna conquistou o bicampeonato mundial. A manobra segue como um dos episódios mais debatidos da história da Fórmula 1 e ajudou a reforçar a imagem intensa e competitiva do brasileiro.

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    1991: Suzuka vê nascer o primeiro tricampeão brasileiro

    Em 1991, Senna desembarcou no Japão em situação mais confortável na tabela. O brasileiro precisava apenas terminar em segundo lugar para assegurar o tricampeonato e controlou a corrida desde as primeiras voltas.

    Na volta final, com a situação do campeonato resolvida, Senna diminuiu o ritmo e permitiu que Gerhard Berger assumisse a liderança da prova. O gesto foi interpretado como uma forma de reconhecimento ao companheiro de equipe pelo apoio recebido ao longo da temporada.

    Com o segundo lugar em Suzuka, Senna tornou-se o primeiro piloto brasileiro tricampeão da Fórmula 1. Mais uma vez, o circuito japonês serviu de cenário para um dos momentos mais emblemáticos da carreira do ídolo brasileiro.

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