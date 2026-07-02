Pilotos da F1 correrão com carro de brinquedo no GP da Inglaterra Desfile de pilotos acontece no domingo (6)

Para além dos treinos, da classificação e da corrida, o pelotão tem um compromisso "extra" durante cada etapa da Fórmula 1: o desfile de pilotos. A atividade serve para apresentar os competidores ao público antes da prova principal. No Grande Prêmio da Inglaterra, porém, a sessão terá um toque de diversão até para os próprios pilotos.

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Como já virou tradição, o desfile acontece pouco antes da corrida de domingo. Nele, os pilotos dão uma volta lenta pelo circuito como forma de apresentação. Enquanto algumas etapas utilizam apenas um tipo de "trio elétrico" para transportá-los, outras apostam em atrações diferentes para entreter fãs e competidores — como será o caso de Silverstone.

Na atual temporada, os pilotos voltarão às origens no kart. A diferença, porém, é que os veículos são feitos de Lego e atingem velocidade máxima de apenas 25 km/h. A produção dos 22 carros levou cerca de 6.400 horas e utilizou mais de 28 mil peças.

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Karts de Lego para o GP da Inglaterra na F1 2026 (Foto: Divulgação)

A iniciativa retoma a ação realizada no GP de Miami de 2025. Na ocasião, cada dupla recebeu um carro personalizado com as cores de uma das 10 equipes do grid. A diversão dos pilotos repercutiu entre os fãs e fez sucesso nas redes sociais. Veja um trecho abaixo:

Próxima etapa da F1

Para dar sequência à temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no GP da Inglaterra durante os dias 3 a 5 de julho. A prova é realizada no Circuito da Silverstone, que receberá a quarta corrida sprint do calendário. Com a corrida sprint de volta ao cronograma inglês após cinco anos, pilotos e equipes chegam ao fim de semana com menos margem para ajustes.

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