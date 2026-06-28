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Ferrari aposta em estratégia ruim na Áustria e sofre na F1

Charles Leclerc e Lewis Hamilton caem no grid e perdem vaga no pódio

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 13:25
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Charles Leclerc posa ao lado de bandeira da Ferrari no GP da Áustria pela F1 2026
Charles Leclerc no GP da Áustria pela F1 2026 (Foto: ERWIN SCHERIAU / APA / AFP)

A festa na garagem ao fim da classificação antecipou notícias ruins para a Ferrari no Grande Prêmio da Áustria. Neste domingo (28), a escuderia italiana viu escapar a chance de conquistar dois pódios em uma corrida que parecia promissora. Entre problemas de potência e uma estratégia questionável, Charles Leclerc e Lewis Hamilton terminaram longe das primeiras posições.

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    Pódio desperdiçado na F1

    A Ferrari transformou um fim de semana promissor em uma grande decepção no GP da Áustria. Após Leclerc assumir a pole provisória nos instantes finais da classificação, a escuderia italiana perdeu rendimento na corrida e ficou distante da disputa pelo pódio.

    O monegasco passou boa parte da prova entre os primeiros colocados, mas não conseguiu sustentar o ritmo dos rivais. Charles perdeu posição para Kimi Antonelli, foi ultrapassado por Oscar Piastri e Hamilton, além de sofrer danos na asa dianteira após um toque com o australiano da McLaren. Com uma parada extra para substituir a peça, caiu no pelotão e ainda foi superado por Isack Hadjar e Lando Norris na reta final.

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    Lewis também não encontrou o caminho para um bom resultado. Embora tenha protagonizado disputas intensas com Max Verstappen nas primeiras voltas, o britânico teve sua corrida comprometida pela estratégia de três paradas da Ferrari. A aposta em um segundo stint com pneus macios não trouxe o desempenho esperado, e o heptacampeão perdeu terreno para os concorrentes, encerrando uma prova abaixo das expectativas para a equipe italiana.

    Charles Leclerc e Lewis Hamilton no GP da Áustria pela F1 2026
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    Problemas na classificação

    A menos de dez segundos para o fim, a classificação ganhou novos capítulos. Hamilton completou sua volta e assumiu a pole provisória, mas logo foi superado por Leclerc. Com o cronômetro zerado, porém, ainda era preciso aguardar as tentativas finais da dupla da McLaren, de Verstappen e de Russell. Um forte acidente do holandês parecia ter encerrado a briga pela posição de honra, dando início à comemoração da Ferrari.

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    A escuderia italiana acreditava ter conquistado sua primeira pole da temporada e quebrado a sequência perfeita da Mercedes em 2026. O que a equipe não esperava era que a bandeira amarela acionada pela FIA era simples, e não dupla, permitindo que Russell concluísse sua volta.

    E que volta! O britânico registrou 1m06s113 nos instantes finais da sessão, desbancou Leclerc da liderança e garantiu mais uma pole position para a Mercedes, que segue com 100% de aproveitamento nas classificações da temporada.

    Campeonato compromitido

    A vitória no Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha rendeu a Lewis Hamilton a subida para a segunda colocação no Mundial de Pilotos. Com 28 pontos a mais, o veterano superou George Russell na tabela de classificação. O cenário, porém, voltou a mudar com o resultado no Red Bull Ring, que viu o piloto da Mercedes subir ao lugar mais alto do pódio pela segunda vez na temporada.

    Agora, Hamilton soma 125 pontos, logo atrás de seu antigo companheiro, com 131. Terceiro colocado na Áustria, Kimi Antonelli ampliou ainda mais sua vantagem na liderança, chegando aos 171 pontos. O jovem italiano acumula cinco vitórias em oito etapas disputadas na F1 2026.

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