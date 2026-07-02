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Cinco pilotos da F1 correm 'em casa' no GP da Inglaterra

Do grupo, Lewis Hamilton e Lando Norris foram os únicos a vencer em Silverstone

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 10:53
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Lewis Hamilton e Lando Norris conversam durante o desfile dos pilotos antes do GP da China de Fórmula 1, em 15 de março de 2026. (Foto: Greg Baker/AFP)
Lewis Hamilton e Lando Norris conversam durante o desfile dos pilotos antes do GP da China de Fórmula 1 (Foto: Greg Baker/AFP)

Os ingleses estarão em peso na nona etapa da Fórmula 1, e não apenas porque a corrida será disputada em Silverstone. No Grande Prêmio da Inglaterra, a torcida local terá de se dividir entre cinco pilotos do grid que defendem a bandeira britânica. Entre os anfitriões, porém, apenas Lewis Hamilton e Lando Norris já venceram em casa.

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    O grupo inglês é maioria no pelotão de 22 pilotos. Depois dos britânicos, aparecem os franceses Isack Hadjar, Pierre Gasly e Esteban Ocon, enquanto a Espanha conta com Fernando Alonso e Carlos Sainz. Os outros 12 pilotos se dividem entre diferentes nacionalidades.

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    • Na atual temporada, será possível acompanhar o maior número de "pilotos da casa" no GP da Inglaterra desde 1996. Naquele ano, Damon Hill (Williams), David Coulthard (McLaren), Eddie Irvine (Ferrari), Martin Brundle (Jordan) e Johnny Herbert (Sauber) representavam a Grã-Bretanha no grid. Agora, os cinco pilotos são:

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    Líder da classificação geral, George Russell no GP da China pela F1 2026 (Foto: HECTOR RETAMAL / AFP)
    George Russell no GP da China pela F1 2026 (Foto: HECTOR RETAMAL / AFP)

    George Russell

    George Russell chega para sua nona oportunidade de correr diante da torcida local. Desde 2019, quando ainda defendia a Williams, o melhor resultado do piloto em Silverstone foi um quinto lugar, conquistado em 2024. Vale destacar que a vitória esteve próxima naquele ano, mas o britânico abandonou a corrida após largar na pole position.

    Lewis Hamilton no GP do Canadá de F1 2026 (Foto: Geoff Robins/ AFP)
    Lewis Hamilton no GP do Canadá de F1 2026 (Foto: Geoff Robins/ AFP)

    Lewis Hamilton

    A vitória em casa não demorou para Lewis Hamilton. O heptacampeão mundial precisou de apenas duas corridas para subir ao lugar mais alto do pódio em Silverstone. Ao todo, soma nove triunfos no GP da Inglaterra, recorde absoluto da prova.

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    Lando Norris conquista a pole position no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)
    Laando Norris conquista a pole position no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

    Lando Norris

    Lando Norris enfim conquistou a tão sonhada vitória em sua home race na última temporada. Em uma corrida marcada pela chuva, característica frequente do circuito britânico, o piloto da McLaren triunfou diante da torcida local.

    Oliver Bearman no paddock do GP da Áustria pela F1 2026
    Oliver Bearman no paddock do GP da Áustria pela F1 2026 (Foto: Darko Bandic / POOL / AFP)

    Oliver Bearman

    Oliver Bearman ainda não teve tempo de acumular grandes resultados em casa. Ainda assim, chama atenção sua estreia em Silverstone, em 2025. O piloto da Haas largou na 18ª posição, aproveitou as oportunidades ao longo da corrida e terminou em 11º, a apenas um lugar da zona de pontuação.

    Arvid Lindblad no paddock do GP da Áustria pela F1 2026
    Arvid Lindblad no paddock do GP da Áustria pela F1 2026 (Foto: MAX SLOVENCIK / APA / AFP)

    Arvid Lindblad

    O novato Arvid Lindblad terá sua primeira oportunidade de representar o país em casa na Fórmula 1 em 2026. Pela Racing Bulls, a expectativa é que o piloto britânico siga na disputa por novos pontos no campeonato. Até o momento, ele ocupa a 13ª colocação com 14 pontos.

    Próxima etapa da F1

    Para dar sequência à temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no GP da Inglaterra durante os dias 3 a 5 de julho. A prova é realizada no Circuito da Silverstone, que receberá a quarta corrida sprint do calendário. Com a corrida sprint de volta ao cronograma inglês após cinco anos, pilotos e equipes chegam ao fim de semana com menos margem para ajustes.

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