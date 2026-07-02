Cinco pilotos da F1 correm 'em casa' no GP da Inglaterra Do grupo, Lewis Hamilton e Lando Norris foram os únicos a vencer em Silverstone

Os ingleses estarão em peso na nona etapa da Fórmula 1, e não apenas porque a corrida será disputada em Silverstone. No Grande Prêmio da Inglaterra, a torcida local terá de se dividir entre cinco pilotos do grid que defendem a bandeira britânica. Entre os anfitriões, porém, apenas Lewis Hamilton e Lando Norris já venceram em casa.

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O grupo inglês é maioria no pelotão de 22 pilotos. Depois dos britânicos, aparecem os franceses Isack Hadjar, Pierre Gasly e Esteban Ocon, enquanto a Espanha conta com Fernando Alonso e Carlos Sainz. Os outros 12 pilotos se dividem entre diferentes nacionalidades.

Conheça os pilotos da casa

Na atual temporada, será possível acompanhar o maior número de "pilotos da casa" no GP da Inglaterra desde 1996. Naquele ano, Damon Hill (Williams), David Coulthard (McLaren), Eddie Irvine (Ferrari), Martin Brundle (Jordan) e Johnny Herbert (Sauber) representavam a Grã-Bretanha no grid. Agora, os cinco pilotos são:

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George Russell no GP da China pela F1 2026 (Foto: HECTOR RETAMAL / AFP)

George Russell

George Russell chega para sua nona oportunidade de correr diante da torcida local. Desde 2019, quando ainda defendia a Williams, o melhor resultado do piloto em Silverstone foi um quinto lugar, conquistado em 2024. Vale destacar que a vitória esteve próxima naquele ano, mas o britânico abandonou a corrida após largar na pole position.

Lewis Hamilton no GP do Canadá de F1 2026 (Foto: Geoff Robins/ AFP)

Lewis Hamilton

A vitória em casa não demorou para Lewis Hamilton. O heptacampeão mundial precisou de apenas duas corridas para subir ao lugar mais alto do pódio em Silverstone. Ao todo, soma nove triunfos no GP da Inglaterra, recorde absoluto da prova.

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Laando Norris conquista a pole position no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Lando Norris

Lando Norris enfim conquistou a tão sonhada vitória em sua home race na última temporada. Em uma corrida marcada pela chuva, característica frequente do circuito britânico, o piloto da McLaren triunfou diante da torcida local.

Oliver Bearman no paddock do GP da Áustria pela F1 2026 (Foto: Darko Bandic / POOL / AFP)

Oliver Bearman

Oliver Bearman ainda não teve tempo de acumular grandes resultados em casa. Ainda assim, chama atenção sua estreia em Silverstone, em 2025. O piloto da Haas largou na 18ª posição, aproveitou as oportunidades ao longo da corrida e terminou em 11º, a apenas um lugar da zona de pontuação.

Arvid Lindblad no paddock do GP da Áustria pela F1 2026 (Foto: MAX SLOVENCIK / APA / AFP)

Arvid Lindblad

O novato Arvid Lindblad terá sua primeira oportunidade de representar o país em casa na Fórmula 1 em 2026. Pela Racing Bulls, a expectativa é que o piloto britânico siga na disputa por novos pontos no campeonato. Até o momento, ele ocupa a 13ª colocação com 14 pontos.

Próxima etapa da F1

Para dar sequência à temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no GP da Inglaterra durante os dias 3 a 5 de julho. A prova é realizada no Circuito da Silverstone, que receberá a quarta corrida sprint do calendário. Com a corrida sprint de volta ao cronograma inglês após cinco anos, pilotos e equipes chegam ao fim de semana com menos margem para ajustes.

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