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Torcedores de Cabo Verde comemoram muito gol de empate contra a Argentina

Comunidade se reuniu na Zona Portuária carioca e vibrou com o gol da seleção

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 20:45
Atualizado há 2 minutos
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Torcedores de Cabo Verde comemoram após o meio-campista número 14, Deroy Duarte, marcar o primeiro gol de sua equipe durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Cabo Verde, no Estádio de Miami
Torcedores de Cabo Verde celebram o gol de empate contra a Argentina (Foto: (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Os torcedores de Cabo Verde se reuniram nesta sexta-feira (3), no bar Casa Savana, na região da Pequena África, na Zona Portuária do Rio de Janeiro, para acompanhar o confronto diante da Argentina, válido pela fase de 16avos de final da Copa do Mundo de 2026. A torcida local comemorou intensamente o gol de empate da equipe africana contra a atual campeã mundial.

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    O clima de festa começou muito antes do início do jogo. O público presente acompanhou o pré-jogo ao som de músicas tradicionais cabo-verdianas e consumiu a catxupa, prato típico do país. Com bandeiras e camisas da seleção, a comunidade celebrou a campanha da equipe, considerada uma das surpresas desta edição do Mundial.

    A escolha da Pequena África como ponto de encontro teve valor simbólico para os organizadores e torcedores. O território histórico, que engloba os bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo, é referência da cultura afro-carioca e do samba, servindo como polo de identidade e conexão para os imigrantes africanos que residem na capital fluminense.

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    Torcida do Cabo Verde reunida em bar do Rio de Janeiro para assistir a partida contra a Argentina pela Copa do Mundo (Foto: Pedro Cobalea / Lance!)

    A vibração atingiu o ápice no momento em que Cabo Verde balançou as redes argentinas, consolidando a celebração da participação do país nas fases eliminatórias da Copa.

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