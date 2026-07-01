McLaren deixa de ser 'papaya' na F1 para GP da Inglaterra
Equipe de Woking volta às origens para corrida dentro de casa
Desde a temporada de 2018, a McLaren voltou à formatação tradicional na Fórmula 1. A identidade "papaya" passou a ser predominante nos carros e macacões dos pilotos em praticamente todas as etapas do calendário. É claro, porém, que sempre há exceções especiais, como será o caso do GP da Inglaterra, entre os dias 4 e 6 de julho.
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Para a nona corrida do calendário, a equipe de Woking correrá com tons de branco, preto e verde-escuro – cores que diferem, inclusive, do vermelho "Malboro" da época de Ayrton Senna. Desta vez, a homenagem volta às origens da McLaren na elite do automobilismo. Na temporada de 1966, o carro utilizado foi o M2B, pilotado apenas por Bruce McLaren.
— A pintura do nosso carro em Silverstone é uma celebração de onde começamos e de tudo o que construímos desde então. O McLaren M2B representa o início de uma jornada definida por inovação incansável e pela crença no potencial, e este design dá vida a esse espírito — disse a diretora Louise McEwen.
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Próxima etapa da F1
Para dar sequência à temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no GP da Inglaterra durante os dias 3 a 5 de julho. A prova é realizada no Circuito da Silverstone, que receberá a quarta corrida sprint do calendário. Com a corrida sprint de volta ao cronograma inglês após cinco anos, pilotos e equipes chegam ao fim de semana com menos margem para ajustes.
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