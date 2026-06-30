Semana de corrida! GP da Inglaterra chega com novo formato na F1 2026 A etapa em Silverstone acontece entre os dias 3 e 5 de julho

A Fórmula 1 segue para mais um fim de semana de corrida sprint. Em meio a tradicional sequência de GPs em solo europeu, a categoria viaja para o Grande Prêmio da Inglaterra, a quarta nas nove etapas que antecedem as férias de verão. Desta vez, com uma novidade: a etapa retorna para 2026 com um formato diferente.

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O que muda na F1 2026?

Para dar sequência à temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no GP da Inglaterra durante os dias 3 a 5 de julho. A prova é realizada no Circuito da Silverstone, que receberá a quarta corrida sprint do calendário. Em destaque, esta será a quarta de uma sequência de nove corridas com transmissão na Globo.

Com a corrida sprint de volta ao cronograma inglês após cinco anos, pilotos e equipes chegam ao fim de semana com menos margem para ajustes. Isso porque há apenas um treino livre antes da classificação sprint, o que reduz significativamente o tempo disponível para testes e acertos no carro.

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Na prática, o formato exige decisões mais rápidas das equipes, que precisam encontrar o melhor acerto logo na primeira atividade do fim de semana. Desta forma, a pressão por um desempenho consistente desde o treino livre é ainda maior, já que qualquer erro pode comprometer o restante da programação.

E os horários?

SEXTA-FEIRA, 12 DE JUNHO

🏎️ Treino Livre - 08h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação Sprint - 12h30 (de Brasília)

SÁBADO, 13 DE JUNHO

🏎️ Sprint - 08h (de Brasília)

🏎️ Classificação - 12h (de Brasília)

DOMINGO, 14 DE JUNHO

🏎️ Corrida - A partir das 11h (de Brasília)

Na liderança desde o GP do Japão, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 171 pontos conquistados. Com a vitória na Áustria, George Russell volta para a segunda posição com 131. Lewis Hamilton fecha o pódio, em terceiro, com 88 pontos.

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Holandês Max Verstappen, da Red Bull, no treino classificatório para o GP da Inglaterra (foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

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