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Gabriel Bortoleto bate na trave pela terceira vez consecutiva na F1 2026

Piloto brasileiro ficou na 11ª posição no GP da Áustria

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 09:19
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Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

A corrida do Grande Prêmio da Áustria, mais uma vez, deixou aquele sentimento de "foi por pouco" entre os brasileiros. Neste domingo (28), Gabriel Bortoleto se destacou com uma sólida pilotagem, mas, ainda assim, terminou fora da zona de pontuação. O bom desempenho apresentado na oitava etapa do calendário segue como uma constante para o piloto da Audi na Fórmula 1 em 2026.

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    De quatro para 70 pontos, a Sauber – equipe que foi substituída pela Audi – passou por uma transformação e tanto entre 2024 e 2025, quando chegaram Bortoleto e Nico Hulkenberg. Para além da pontuação, a campanha na atual temporada reforça a clara evolução do time suíço, que passou a disputar posições no meio do pelotão, e não mais entre os últimos colocados.

    O brasileiro estreou na F1 2026 dentro da zona de pontuação, somando os primeiros pontos da história da Audi na elite do automobilismo mundial. Desde então, porém, não voltou a figurar no Top 10. Entre problemas no carro e um pouco de azar, Gabriel segue batendo na trave e registra apenas dois pontos no ano.

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    Em destaque, as últimas três etapas – os GPs de Mônaco, de Barcelona e da Áustria – mostraram Bortoleto competitivo e próximo da zona de pontuação. Em todas elas, o brasileiro terminou justamente na 11ª colocação, ficando a apenas uma posição dos tão sonhados pontos na Fórmula 1.

    Campanha de Bortoleto na F1 2026

    • GP da Austrália - 9ª posição (2 pontos)
    • GP da China - Não largou
    • GP do Japão - 13ª Posição (Não pontuou)
    • GP de Miami - 12ª posição (Não pontuou)
    • GP do Canadá - 13ª posição (Não pontuou)
    • GP de Mônaco - 11ª posição (Não pontuou)
    • GP de Barcelona - 11ª posição (Não pontuou)
    • GP da Áustria - 11ª posição (Não pontuou)

    Apesar da sequência sem pontuar, o desempenho recente de Bortoleto indica uma trajetória de evolução na temporada. Com a Audi consolidada na disputa do pelotão intermediário, a expectativa é de que os bons resultados apresentados nas corridas recentes se convertam em novos pontos ao longo de 2026.

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    Brasileiro no GP da Áustria

    Gabriel Bortoleto optou pelos pneus macios na largada, estratégia diferente da maior parte do grid, e ganhou uma posição logo na primeira volta. O brasileiro teve boas disputas ao longo da corrida, ultrapassando Esteban Ocon, Franco Colapinto e Oliver Bearman, além de figurar momentaneamente entre os dez primeiros após a sequência de paradas dos adversários.

    A primeira parada aconteceu na volta 19, quando retornou à pista em 15º lugar. O brasileiro voltou aos boxes na volta 46 e retornou em 12º, atrás de Nico Hulkenberg. Nas voltas finais, Bortoleto ficou preso atrás de Arvid Lindblad, que tinha pneus médios mais novos, e não conseguiu avançar. Assim, cruzou a linha de chegada na 11ª posição, ficando muito próximo de conquistar mais um resultado dentro da zona de pontuação.

    Gabriel Bortoleto em ação no GP da Áustria pela F1 2026
    Gabriel Bortoleto em ação no GP da Áustria pela F1 2026 (Foto: Joe Klamar / AFP)

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