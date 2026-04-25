Ferrari cria mistério antes do GP de Miami

A Ferrari movimentou as redes sociais ao divulgar um vídeo enigmático que sugere um anúncio programado para o dia 30 de abril, às vésperas do Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1. Com cerca de 13 segundos, o conteúdo mostra os pilotos Lewis Hamilton e Charles Leclerc, mas não revela detalhes sobre o que será apresentado.

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A publicação rapidamente gerou especulações entre os fãs da equipe italiana. Nos comentários, surgiram hipóteses que vão desde o lançamento de produtos temáticos até a possibilidade de uma pintura especial para a corrida em Miami.

A legenda diz: "Pilotos & Tifosi", palavra italiana para "fãs" ou "apoiadores". No contexto da Fórmula 1, tifosi refere-se especificamente aos apaixonados fãs da Ferrari, conhecidos por sua profunda lealdade, presença nas corridas e demonstrações de apoio.

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Bastidores durante a pausa

Enquanto mantém o mistério fora das pistas, a Ferrari segue trabalhando intensamente nos bastidores. Durante o intervalo de abril, a equipe realizou testes com carros antigos no circuito de Autódromo de Mugello, logo após o GP do Japão.

Além disso, a escuderia promoveu atividades em Circuito de Fiorano com o SF-26, em parceria com a Pirelli. A equipe também marcou presença em Autódromo Nacional de Monza para um dia de filmagem, aproveitando a ocasião para introduzir atualizações no carro.

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Evolução técnica do SF-26

Nos testes, a Ferrari experimentou um novo conceito de asa dianteira, além de ajustes no assoalho em relação às primeiras corridas da temporada. Entre as modificações, destaca-se o retorno de uma versão atualizada da asa traseira utilizada anteriormente na China.

A equipe também reintroduziu elementos aerodinâmicos próximos ao halo, com o objetivo de otimizar o fluxo de ar em direção à entrada do motor e à parte traseira do carro. A solução busca melhorar a eficiência aerodinâmica e extrair ganhos de desempenho, especialmente em trechos de alta velocidade.

Disputa entre dupla de Ferrari no GP da China na F1 2026 (Foto: HECTOR RETAMAL / AFP)

Olho no retorno da temporada

Com o fim da pausa forçada em abril, a Fórmula 1 se prepara para a quarta etapa do campeonato, em Miami, dia 3 de maio. A expectativa agora gira em torno do anúncio prometido pela Ferrari, e se ele terá impacto direto no desempenho da equipe já no próximo GP.

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