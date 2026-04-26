Red Bull defende mudanças nos motores da Fórmula 1 para 2027

A Red Bull Racing defende mudanças profundas nas unidades de potência da Fórmula 1. A equipe austríaca quer modificações no hardware dos motores, com possível implementação a partir de 2027. A posição reforça críticas feitas por Max Verstappen ao conceito atual.

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O movimento da Red Bull vai além dos ajustes recentes confirmados para o GP de Miami. As mudanças já aprovadas se limitam ao software e buscam otimizar o uso da energia, permitindo que os pilotos explorem mais o limite dos carros, especialmente em voltas rápidas de classificação.

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Max Verstappen reage nos boxes durante o terceiro treino livre do GP da Austrália de F1 em Albert Park (Foto: William West/AFP)

Debate sobre motores ganha força

A discussão sobre alterações estruturais foi iniciada por Andrea Stella, líder da McLaren. Ele sugeriu revisar o conceito atual de divisão 50/50 entre bateria e motor a combustão no sistema híbrido. Segundo Stella, qualquer mudança mais profunda exigiria tempo e só poderia ser implementada a partir de 2027, devido à complexidade técnica e aos altos custos de desenvolvimento.

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Para sair do papel, a proposta precisa do apoio de uma supermaioria envolvendo equipes, fabricantes, a FIA e a própria Fórmula 1.

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Apoios e resistência nos bastidores

O cenário começa a ganhar força com o apoio de Red Bull e da Audi, que também entrará como fornecedora de motores na categoria. Por outro lado, a Mercedes acompanha de perto as discussões.

A fabricante alemã fornece unidades de potência para a McLaren e atualmente é vista como dona de um dos motores mais fortes do grid. Caso a proposta avance com apoio suficiente, a equipe pode acabar pressionada a aceitar as mudanças.

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Ainda não há definição clara sobre o nível de apoio necessário para aprovar as alterações estruturais. Também não foram detalhados quais seriam exatamente os novos conceitos técnicos caso a reformulação dos motores seja confirmada.

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