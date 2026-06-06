A classificação do Grande Prêmio de Mônaco terminou mais cedo do que o esperado para Gabriel Bortoleto neste sábado (6). Ainda no Q1, o brasileiro enfrentou um problema mecânico em sua Audi e precisou abandonar a sessão. O contratempo, porém, não impediu o piloto de 21 anos de avançar para a segunda fase da classificação.

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O incidente aconteceu nos instantes finais do Q1, justamente quando Bortoleto iniciava sua última tentativa de volta rápida. Ao passar pela chicane Nouvelle, o brasileiro perdeu o controle do carro e acabou tocando o muro, parando na área de escape e provocando uma bandeira amarela no setor.

Logo após o ocorrido, o piloto da Sauber informou pelo rádio que uma falha na suspensão teria causado o problema. Sem conseguir movimentar o carro para retornar à pista, ele precisou aguardar a chegada dos fiscais para a remoção do monoposto, encerrando sua participação na sessão de forma prematura.

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Apesar do susto, o abandono não trouxe maiores prejuízos ao brasileiro. Antes do incidente, Bortoleto já havia registrado uma volta suficientemente competitiva para garantir sua classificação ao Q2, o que tornava a última tentativa menos decisiva para sua permanência no fim de semana.

Com o tempo obtido anteriormente, o piloto da Sauber avançou para a segunda fase da classificação e assegurou a 16ª posição no grid de largada. O resultado mantém o brasileiro em condições de disputar posições durante a corrida, mesmo após o contratempo sofrido nos minutos finais do treino classificatório.

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➡️ Bortoleto garante top-10 nos dois treinos livres do GP de Mônaco

Sexta etapa do calendário

A prova é realizada no Circuito de Mônaco, que receberá a sexta etapa do calendário. Sem corrida sprint, os pilotos e engenheiros voltam a receber mais tempo de preparação antes do grande dia. Veja os horários abaixo:

SÁBADO, 6 DE JUNHO

🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 7 DE JUNHO

🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

Charles Leclerc, da Ferrari, em treino livre 1 do GP de Mônaco, sexta etapa da Fórmula 1 (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)

🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP de Mônaco

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