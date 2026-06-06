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Chefe da Ferrari se ausenta da F1 em Mônaco por problema de saúde

Frederic Vasseur ficará em observação médica durante atividades de sábado (6)

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/06/2026
09:19
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Frédéric Vasseur é o chefe de equipe da Ferrari (foto: AFP)
imagem cameraFrédéric Vasseur é o chefe de equipe da Ferrari (Foto: AFP)
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Um nome de peso na Fórmula 1 será ausência no Grande Prêmio de Mônaco. Neste sábado (6), quando acontecem o último treino e a classificação, a Ferrari não poderá contar com o chefe de equipe Frederic Vasseur. A informação foi divulgada pela escuderia italiana poucas horas antes do início das atividades do dia.

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Segundo a breve nota da Ferrari, Vasseur precisará ficar em observação médica depois da realização de exames. O motivo do "check-up", porém, não foi divulgado pela equipe. A publicação indica também que o engenheiro estará afastado apenas durante o sábado (6).

— Frederic Vasseur não estará presente no circuito hoje. Após alguns exames médicos, Fred permanecerá em observação em uma unidade médica local. Nenhuma informação médica adicional será divulgada. Desejamos a Fred uma rápida recuperação e esperamos vê-lo de volta à pista em breve — escreveu a escuderia italiana.

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O Grande Prêmio de Mônaco é realizado no Circuito de Mônaco, que recebe a sexta etapa do calendário da Fórmula 1. Sem corrida sprint, os pilotos e engenheiros voltam a receber mais tempo de preparação antes do grande dia. Veja os horários abaixo:

SÁBADO, 6 DE JUNHO
🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 7 DE JUNHO
🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

Charles Leclerc, da Ferrari, em treino livre 1 do GP de Mônaco, sexta etapa da Fórmula 1 (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)
Charles Leclerc, da Ferrari, em treino livre 1 do GP de Mônaco, sexta etapa da Fórmula 1 (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)

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