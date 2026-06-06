Kimi Antonelli brilha e conquista pole inédita em Mônaco pela F1

Kimi Antonelli conquistou a pole position do GP de Mônaco, sexta etapa da Fórmula 1 em 2026. No início deste sábado (6), o italiano da Mercedes superou Max Verstappen, que ficou em segundo, e Lewis Hamilton, terceiro colocado. O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou preso no Q2, após acidente na primeira sessão, e largará na 16ª posição – atrás do companheiro de Audi.

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Como foi a classificação?

Q1

A primeira fase da classificação começou com todos os pilotos utilizando pneus macios. Charles Leclerc rapidamente confirmou o bom desempenho apresentado ao longo do fim de semana e assumiu a liderança da sessão, travando disputa direta com Lando Norris e Kimi Antonelli pelas primeiras posições.

Gabriel Bortoleto também teve um início competitivo e chegou a aparecer dentro do top 10, ocupando a oitava colocação após os primeiros minutos de atividade. O brasileiro mantinha vantagem sobre o companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, e caminhava sem dificuldades para a classificação ao Q2.

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Nos instantes finais, porém, Bortoleto sofreu um problema mecânico ao passar pela chicane Nouvelle. O carro ficou parado na pista e provocou uma bandeira vermelha, interrompendo temporariamente a sessão. Apesar do abandono, o piloto da Audi já havia registrado tempo suficiente para avançar à segunda fase. Com o cronômetro zerado, Leclerc confirmou a liderança do Q1 com 1min13s293.

ELIMINADOS: Esteban Ocon, Sergio Perez, Oliver Berman, Valtteri Bottas, Fernando Alonso e Lance Stroll.

Q2

O Q2 começou com Pierre Gasly registrando a primeira volta rápida, mas os principais candidatos à pole logo passaram a ocupar as primeiras posições. Max Verstappen e Kimi Antonelli protagonizaram a principal disputa da sessão, alternando a liderança conforme a pista evoluía.

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Antonelli voltou a demonstrar a velocidade vista nos treinos livres e permaneceu no topo durante boa parte da atividade. Nos minutos finais, entretanto, Verstappen encaixou uma volta decisiva e assumiu a liderança com 1min12s499.

A luta pelas últimas vagas no Q3 também foi intensa. Nico Hülkenberg cometeu um erro em sua tentativa final e acabou eliminado, deixando a Audi sem representantes na fase decisiva. Bortoleto, que não conseguiu retornar à pista após o incidente do Q1, terminou a classificação na 16ª posição.

ELIMINADOS: Alex Albon, Carlos Sainz, Nico Hulkenberg, Franco Colapinto, Arvid Lindblad e Gabriel Bortoleto.

Q3

A disputa pela pole position começou equilibrada entre Ferrari, McLaren, Mercedes e Red Bull. Charles Leclerc foi o primeiro dos favoritos a assumir a liderança, mas viu Oscar Piastri e Lando Norris colocarem a McLaren temporariamente na frente.

Lewis Hamilton também chegou ao topo da tabela, enquanto Verstappen e Antonelli seguiam melhorando seus tempos a cada tentativa. O equilíbrio permaneceu até os momentos finais, quando Leclerc saltou da última para a primeira colocação com uma volta de 1min12s351.

A resposta dos adversários, porém, veio imediatamente. Verstappen retomou a liderança por instantes, enquanto Hamilton se aproximou da disputa. Na tentativa derradeira, Antonelli encontrou tempo suficiente para superar todos os rivais e garantir sua primeira pole position na Fórmula 1. O italiano da Mercedes fechou, então, a classificação na primeira colocação, seguido por Verstappen e Hamilton.

KIMI ANTONELLI IS ON POLE IN MONACO! 👏



RIGHT AT THE END FROM KIMI! 😮‍💨#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/PvVGM5oB2S — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

➡️ Bortoleto garante top-10 nos dois treinos livres do GP de Mônaco

Sexta etapa do calendário na F1 2026

A prova é realizada no Circuito de Mônaco, que receberá a sexta etapa do calendário. Sem corrida sprint, os pilotos e engenheiros voltam a receber mais tempo de preparação antes do grande dia. Veja os horários abaixo:

SÁBADO, 6 DE JUNHO

🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 7 DE JUNHO

🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

Charles Leclerc, da Ferrari, em treino livre 1 do GP de Mônaco, sexta etapa da Fórmula 1 (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)

🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP de Mônaco

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