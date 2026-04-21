Internautas criticam novo regulamento da Fórmula 1: 'Não sobra nada'

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) oficializou, nesta segunda-feira (20), um pacote de alterações urgentes no regulamento da Fórmula 1 para 2026. Mesmo atendendo o pedido da mudança pelo regulamento, diversos internautas desaprovaram a atitude da FIA e ironizaram a situação, disparando que foi necessário um acidente grave para que houvesse alguma modificação.

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A mudança foi estabelecida após uma chuva de críticas direcionadas à principal responsável pela categoria, por um acidente acontecido no GP do Japão, envolvendo Oliver Bearman, com um impacto de pouco mais de 50G. O acidente gerou fortes debates, tanto nas redes sociais, quanto no Paddock sobre questões de segurança a partir do regulamento instaurado para o ano de 2026.

Desaprovação do novo regulamento da Fórmula 1

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As medidas são uma resposta direta à insatisfação de pilotos e à preocupação com a segurança, após incidentes causados pela disparidade de velocidade entre os carros. As novas regras foram fechadas após reuniões virtuais em abril e passam a valer, em sua maioria, a partir do GP de Miami, no dia 3 de maio.

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➡️Regulamento da F1 muda após críticas de pilotos sobre segurança

O ajuste ocorre em um momento crítico: com os motores de 2026 dividindo a potência igualmente entre combustão e eletricidade, os pilotos passaram a enfrentar dificuldades para carregar baterias, tornando as corridas "artificiais" e excessivamente dependentes de táticas de economia.

Oliver Bearman, Valtteri Bottas e Max Verstappen em classificação no GP do Japão na Fórmula 1 2026 (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

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