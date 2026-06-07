AO VIVO: Siga a corrida do GP de Mônaco, etapa da F1

A sexta etapa da Fórmula 1 de 2026 está quase no fim. Os pilotos estarão de volta ao Circuito de Mônaco neste domingo (24) para a corrida principal, após a pole position inédita de Kimi Antonelli. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.



ATUALIZAÇÃO: Kimi Antonelli (1º), Lewis Hamilton (2º) e Isack Hadjar (3º). Bortoleto é 16º.

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Tempo real da corrida do GP de Mônaco

*EM ATUALIZAÇÃO

68/78 - Corrida interrompida! Bandeira vermelha é acionada!

66/78 - Safety car de volta para o meio da disputa

66/78 - Com a relargada, Leclerc erra e vai direto aos muros

65/78 - Safety car está prestes a deixar a pista

61/78 - Todos os carros são obrigados a passar pela pitlane

60/78 - Lance Stroll bate e safety car entra na pista

56/78 - Em atuação tímida, Oscar Piastri é o sexto a receber punição em Mônaco. Cinco segundos precisarão ser pagos

51/78 - Antonelli brilha na liderança, colocando mais de 22 segundos em Hamilton

46/78 - Bortoleto faz nova parada

45/78 - George Russell enfim consegue uma ultrapassagem; Norris perde posição e, ao relatar falta de bateria, precisa abandonar a disputa

43/78 - O mesmo para Franco Colapinto!

38/78 - Mesma situação de Hamilton com Russell. O piloto da Mercedes também acelerou demais na pitlane

35/78 - Hamilton levou 5 segundos de punição por alta velocidade na pitlane

33/78 - Primeira parada da Mercedes foi com Russell, que voltou atrás de Norris na sétima colocação. A expectativa é que o britânico consiga um undercut contra Hadjar

Russell heads to the pit box!📦



Mercedes fit a set of hard tyres on the car, in an attempt to undercut Hadjar 😮‍💨#F1 #MonacoGP | LAP 32/78 pic.twitter.com/UthXlGwmsh — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

28/78 - Hadjar passa reto para fora dos limites de pista, e Russell pede punição

26/78 - Russell pressiona muito Hadjar, mas ainda não conseguiu achar o momento certo no apertado Circuito de Mônaco

21/78 - Disputa forte entre Isack Hadjar e George Russell pela quarta posição

18/78 - Mais um abandono: Valtteri Bottas aposenta sua Cadillac

15/78 - Alex Albon vai reto na chicane Nouvelle, mesmo lugar de acidente do Bortoleto na classificação

11/78 - Sergio Perez pagou punição por estar fora de posição na largada

🚨 Drive-Through Penalty 🚨



Sergio Perez is penalised for being out of position at the start, and he comes in to serve the penalty this lap#F1 #MonacoGP | LAP 11/78 pic.twitter.com/wmY7GvF9sh — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

10/78 - Ritmo do italiano segue impressionando!

5/78 - Antonelli abre 3,5 segundos de Hamilton, em segundo, que abre 5 segundos de Leclerc, em terceiro

2/78 - Red Bull pede que Verstappen leve o carro para os boxes

2/78 - Gabriel Bortoleto vai aos boxes: começou com os macios e vai pôr os duros para tentar ir até o fim

1/78 - Kimi Antonelli larga bem demais, enquanto Max Verstappen tem dificuldade em sair com o carro do grid de largada

COMEÇA A CORRIDA!

Pilotos saem para a volta de aquecimento

Faltam apenas 30 minutos para o início da prova monegasca

Gabriel Bortoleto em ação na classificação do GP de Mônaco na F1 2026 (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)

➡️ Recordes tornaram Ayrton Senna o 'Rei de Mônaco' na F1

Bortoleto abandona classificação em Mônaco

A classificação do Grande Prêmio de Mônaco terminou mais cedo do que o esperado para Gabriel Bortoleto neste sábado (6). Ainda no Q1, o brasileiro enfrentou um problema mecânico em sua Audi e precisou abandonar a sessão. O contratempo, porém, não impediu o piloto de 21 anos de avançar para a segunda fase da classificação.

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O incidente aconteceu nos instantes finais do Q1, justamente quando Bortoleto iniciava sua última tentativa de volta rápida. Ao passar pela chicane Nouvelle, o brasileiro perdeu o controle do carro e acabou tocando o muro, parando na área de escape e provocando uma bandeira vermelha no setor.

🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP de Mônaco

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