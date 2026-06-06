A Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana, entre os dias 5 e 7 de junho. Os pilotos já estiveram nas pistas do GP de Mônaco para os treinos livres e, para fechar o sábado (6), formam o grid de largada. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

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Tempo real da classificação do GP de Mônaco na F1

*EM ATUALIZAÇÃO

Faltam apenas 45 minutos para o início do Q1

Na liderança desde o GP do Japão, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 131 pontos conquistados. Seu companheiro de Mercedes, George Russell, aparece em segundo lugar com 88. Logo atrás, Charles Leclerc, da Ferrari, em terceiro colocado com 75 pontos. Veja a lista completa aqui.

Kimi Antonelli e George Russell em GP da Austrália na F1 2026 (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

➡️ Bortoleto garante top-10 nos dois treinos livres do GP de Mônaco

Sexta etapa do calendário

A prova é realizada no Circuito de Mônaco, que receberá a sexta etapa do calendário. Sem corrida sprint, os pilotos e engenheiros voltam a receber mais tempo de preparação antes do grande dia. Veja os horários abaixo:

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SÁBADO, 6 DE JUNHO

🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 7 DE JUNHO

🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP de Mônaco

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.