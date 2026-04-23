McLaren projeta evolução na Fórmula 1 para temporada 2026

Grande potência da última temporada, a McLaren ainda não conseguiu emendar uma boa sequência na Fórmula 1 em 2026. A expectativa, contudo, é de melhorias para o Grande Prêmio de Miami, no primeiro fim de semana de maio. A equipe aposta que as atualizações feitas no MCL40 tragam, enfim, resultados positivos.

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O desenvolvimento chega em um momento importante da temporada, após uma pausa forçada no mês de abril que impediu a realização dos GPs de Bahrein e da Arábia Saudita — devido à guerra no Oriente Médio. Com isso, as equipes puderam focar na busca por soluções para os problemas enfrentados nas três primeiras etapas do calendário.

Embora entenda que o "tempo extra" foi benéfico para todos os times, o clima na McLaren é de positividade, principalmente pela boa evolução dentro do cronograma previamente planejado. O chefe de equipe, Andrea Stella, projeta uma experiência nova para o GP de Miami.

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— Sempre tivemos a intenção de entregar praticamente um carro novo, especialmente do ponto de vista aerodinâmico. Posso dizer que entre Miami e Canadá veremos um MCL40 completamente novo — disse o engenheiro italiano.

Esperança é a última que morre

Os resultados podem não ter chegado na temporada de 2026, mas Lando Norris ainda acredita na volta por cima e na briga pelo título. Em meio às atualizações, o atual campeão mundial confia que voltará a despontar entre o top 3 da tabela no decorrer do calendário.

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— Acho que nós podemos ter uma boa temporada, mesmo que não estejamos no lugar que queremos agora. Embora não tenhamos começado o ano onde queremos, ainda queremos lutar pelo campeonato. Este não é o caso de desistir e focar no próximo ano, eu não tenho nem certeza se essa abordagem funciona alguma vez — afirmou Norris.

Mesmo sem viver um cenário considerado crítico, a equipe ainda precisa evoluir para voltar a disputar vitórias com regularidade. O início da temporada foi marcado por dificuldades que impactaram diretamente o desenvolvimento do carro, especialmente pela falta de tempo de pista.

Em um contexto de margens extremamente apertadas, contratempos podem ser decisivos para a McLaren, segundo Norris. A ausência na etapa da China e o tempo limitado de treinos no Japão, por exemplo, acabaram contribuindo para a desvantagem em relação aos principais concorrentes.

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Três etapas, apenas um pódio

A McLaren enfim conseguiu voltar ao pódio da Fórmula 1 após duas etapas decepcionantes. Depois de conquistar dois títulos consecutivos do Mundial de Construtores, a equipe papaya chegou à temporada de 2026 com grandes problemas no carro. Como resultado, abandonos marcaram o início do ano de Oscar Piastri e Norris.

Para o britânico, apenas uma etapa foi completamente desperdiçada. Ele pode não estar conseguindo defender seu título neste início de 2026, mas garantiu pontos importantes ao terminar os GPs da Austrália e do Japão na quinta colocação.

Quem observa a classificação geral após a prova em Suzuka, no entanto, não imagina que Piastri largou apenas uma vez desde a abertura da temporada. Embora o australiano registre 21 pontos, sua primeira corrida aconteceu justamente no GP do Japão, quando terminou na segunda colocação.

Oscar Piastri, da McLaren, na pré-temporada da Fórmula 1 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

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