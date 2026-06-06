Bortoleto reconhece falha após batida em Mônaco: 'Custou a classificação'

Gabriel Bortoleto viu sua classificação para o GP de Mônaco terminar mais cedo neste sábado (6). O piloto da Audi bateu no guard-rail durante o Q1, danificou a suspensão do carro e ficou sem condições de seguir na sessão. Com o incidente, o brasileiro largará da 16ª posição na corrida deste domingo.

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O acidente aconteceu na entrada da chicane após o túnel, um dos pontos mais desafiadores do circuito de Monte Carlo. Ao se aproximar demais do muro, Bortoleto tocou o guard rail e sofreu danos suficientes para encerrar sua participação na classificação.

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Bortoleto assume erro e pede desculpas

Após a sessão, o brasileiro reconheceu que o acidente foi consequência de um erro de pilotagem. Segundo ele, a competitividade apresentada pela Audi durante os treinos livres aumentou a expectativa por um bom resultado na classificação.

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— Eu estou bem chateado porque foi um erro ainda no Q1. A gente está em Mônaco e sabe que tem que estar andando bem perto dos muros, mas eu acho que não tinha necessidade de estar tão perto do muro no Q1. Como o carro vinha muito bem durante todo o fim de semana, eu estava ansioso e animado para fazer uma boa classificação — afirmou.

Bortoleto também pediu desculpas à equipe pelo prejuízo causado pelo acidente.

— Eu estava confiante, pois o terceiro treino livre foi muito bom para mim. E eu errei. Eu peço desculpas à equipe, não tem o que falar. Mesmo sendo um erro pequeno, custou a classificação — completou.

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Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)

Audi perde chance de avançar ao Q3

O desempenho apresentado pela equipe ao longo do fim de semana indicava a possibilidade de uma classificação competitiva. No entanto, o acidente do brasileiro impediu a Audi de lutar por posições mais avançadas com os dois carros.

O alemão Nico Hulkenberg, companheiro de equipe de Bortoleto, conseguiu avançar para o Q2 e terminou a sessão classificatória na 13ª colocação.

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Brasileiro vê poucas chances de recuperação

Largando da oitava fila, Bortoleto acredita que as características do circuito de Mônaco dificultam qualquer estratégia de recuperação durante a corrida. Para o piloto, nem mesmo os recursos de energia disponíveis nos carros devem alterar significativamente o cenário.

— Eu acho que não vai ter muito o que fazer. O botão de ultrapassagem não vai fazer uma grande diferença nos pontos em que dá para ultrapassar. Todo mundo vai usar o máximo de energia nos pontos de ultrapassagem, então não deve haver muita diferença entre os carros — explicou.

A corrida do GP de Mônaco será disputada neste domingo (7), às 10h.

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