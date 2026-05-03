Quem sobe ao pódio na F1? Monte seu top 10 do GP de Miami

A Fórmula 1 desembarca em solo americano para mais uma etapa decisiva da temporada. Neste domingo (3), o Grande Prêmio de Miami coloca frente a frente os principais nomes do grid em um circuito que costuma entregar emoção, estratégia e surpresas até a última volta. Antes das luzes se apagarem, entre no clima da corrida: monte seu pódio ideal, organize o top 10 e aponte quem pode brilhar – ou decepcionar – na prova.

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Monte seu pódio e top 10

Como foi a classificação do GP de Miami?

Após um começo de etapa dominante da McLaren nas provas sprint, Kimi Antonelli recolocou a Mercedes no topo ao conquistar a pole position do GP de Miami, na tarde deste sábado (2). O italiano concluiu o Q3 com tempo de 1m27s798, superando Max Verstappen, da Red Bull Racing, em 0s166. Charles Leclerc, da Ferrari, terminou a classificação em terceiro.

Gabriel Bortoleto enfrentou dificuldades com o carro da Audi, que pegou fogo durante o Q1, e larga em último lugar. A corrida principal está marcada para este domingo (3), às 17h (de Brasília).

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Por que não teve etapa em abril?

Com um calendário planejado com antecedência, a Fórmula 1 se preparou para a realização de 24 etapas ao longo do ano. Contudo, as primeiras mudanças precisaram acontecer por conta da guerra no Oriente Médio entre Estados Unidos, Israel e Irã.

Para garantir a segurança de todos os envolvidos, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) decidiu adiar os GPs do Bahrein e da Arábia Saudita. A princípio, as etapas não eram dadas como "canceladas", mas a previsão é de que a programação siga com apenas 22 corridas em 2026.

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GP de Miami: horário e onde assistir

DOMINGO, 03 DE MAIO

🏎️ Corrida - A partir das 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

Max Verstappen no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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