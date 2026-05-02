Carro de Bortoleto pega fogo na Fórmula 1, e web ironiza equipe: 'Parabéns'

Gabriel Bortoleto não conseguiu avançar ao Q2 da classificação do GP de Miami. O piloto brasileiro abandonou o carro na pista após um incêndio nos freios da Audi neste sábado (2). O problema ocorreu no Circuito Internacional de Miami. Internautas que já estavam incomodados com a situação de Gabi com a Audi dispararam fortes críticas à equipe.

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Veja reação dos internautas:

O que aconteceu com Bortoleto?

O brasileiro passou 11 minutos na garagem durante o Q1. Bortoleto completou apenas uma volta rápida antes do incidente. A sessão tem duração total de 18 minutos.

O superaquecimento dos freios aconteceu durante a volta de arrefecimento. Bortoleto havia acabado de concluir sua única tentativa de tempo na sessão. O piloto precisou sair rapidamente do veículo.

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A equipe Audi enfrentou dificuldades técnicas com seus dois carros ao longo do dia. O motor do carro de Nico Hulkenberg pegou fogo antes da largada da corrida sprint, disputada mais cedo neste sábado. O alemão não participou da prova.

Hulkenberg conseguiu participar da classificação completa. O piloto alemão avançou ao Q2 e garantiu posição entre os 16 primeiros no grid de largada para a corrida de domingo. Bortoleto ocupará a última posição no grid.

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➡️ F1: Bortoleto é desclassificado da corrida sprint do GP de Miami

O brasileiro enfrentou dificuldades desde o início do fim de semana em Miami. Bortoleto havia sido desclassificado da corrida sprint por infração técnica. Os problemas mecânicos na classificação comprometeram sua participação na etapa.

A corrida principal do GP de Miami acontece neste domingo. Bortoleto partirá da última colocação no grid de largada.