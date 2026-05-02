AO VIVO: Siga a classificação do GP de Miami na Fórmula 1

O Grande Prêmio de Miami da Fórmula 1 marca o retorno do campeonato após mais de um mês sem corridas. Neste sábado (2), a partir das 17h (de Brasília), acontece a sessão que define o grid de largada da quarta etapa da temporada, nos Estados Unidos. Acompanhe em tempo real com o Lance!.

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➡️ Lando Norris volta ao topo da F1 e conquista sprint do GP de Miami

➡️ Campeão voltou? Lando Norris conquista pole position da sprint no GP de Miami pela F1 2026

Acompanhe a classificação do GP de Miami da F1

Max Verstappen, da Red Bull, lidera o Q1 com 1:29.099

Sergio Pérez, da Cadillac, completa a primeira volta com 1:30.203; Oscar Piastri, Kimi Antonelli, George Russell e Gabriel Bortoleto ainda não entraram na pista

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Pré-corrida: Gabriel Bortoleto, da Audi, foi desclassificado da corrida sprint, realizada neste sábado (2). Após o término da prova reduzida, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) constatou que o carro do piloto excedeu o limite de pressão no motor. O brasileiro havia terminado em 11º lugar, mesma posição em que largou, fora da zona de pontuação.

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GP de Miami: horários e onde assistir

Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

SÁBADO, 02 DE MAIO

🏎️ Classificação - 17h (de Brasília) | SporTV 3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 03 DE MAIO

🏎️ Corrida - 17h (de Brasília) | SporTV 3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

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