AO VIVO: Siga o treino livre 2 do GP da Áustria, etapa da F1 Acompanhe volta a volta da segunda atividade em Spielberg

A Fórmula 1 deu início nesta sexta-feira (26) às atividades do GP da Áustria 2026. A etapa é disputada no Red Bull Ring, em Spielberg, e volta com o no sábado (13) para novos testes e a classificação. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

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Acompanhe o TL2

Demorou apenas cinco minutos para Kimi Antonelli voltar ao topo da tabela, que logo é conquistado por Oscar Piastri e Lando Norris

Dupla da Audi, Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto são os primeiros na pista

COMEÇOU!

Segundo treino livre do GP da Áustria começa em 15 minutos

➡️ GP da Áustria marcou conquista inédita de Gabriel Bortoleto na F1

E os horários dos treinos no GP da Áustria?

SEXTA-FEIRA, 26 DE JUNHO

🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)

Qual a previsão do tempo oficial da F1?

Para o primeiro dia de ação na pista do GP da Áustria, na sexta-feira (26), quando acontecem os dois primeiros treinos livres, o céu deve permanecer limpo, com temperaturas variando entre 14,5°C e 31°C. Os ventos serão fracos, com rajadas de até 22 km/h, enquanto a temperatura da pista poderá alcançar 51°C.

Lando Norris e Oscar Piastri lidera pelotão no GP da Áustria pela F1 2025 (Foto: Joe Klamar / AFP)

🏎️ Aposte na vitória do brasileiro Gabriel Bortoleto na F1

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