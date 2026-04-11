Hamilton completa 297 voltas em teste da Ferrari em Fiorano

Lewis Hamilton encerrou, na última sexta-feira (10), uma atividade de testes com a Ferrari, realizada no circuito de Fioriano. Com o adiamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita, o piloto vem se preparando na Itália e utilizando pneus de diferentes tipos, projetados para 2027.

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Lewis Hamilton, piloto da Ferrari (Foto: Giuseppe CACACE/AFP)

A escolha do circuito italiano não foi por acaso, a pista é uma das poucas que possui o sistema adequado de irrigação artificial controlada dentre os disponíveis da Fórmula 1. Em conjunto com a Pirelli, o exercício iniciado na quinta-feira (9) e encerrado na sexta-feira (10), foi feito com a pista molhada propositalmente e foram utilizados pneus de chuva e intermediários da fornecedora.

No segundo dia de atividade, o piloto britânico deu 155 voltas o que equivalem a 461 quilômetros e, no total dos dois dias, deu 297 voltas e fez 884 quilômetros no comando do carro da Ferrari. O seu melhor tempo foi de 1m00s740.

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Na primeira metade do treino, Hamilton optou por utilizar os pneus de chuva extrema e na segunda os intermediários.

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Max Verstappen é alvo da Ferrari para 2028, diz jornal

Com a saída de Gianpiero Lambiase da Red Bull Racing, crescem os boatos acerca do futuro de Max Verstappen na Fórmula 1. A situação do tetracampeão mundial, que afirmou que só trabalharia ao lado do engenheiro, é acompanhada de perto pela Ferrari, segundo o jornal holandês De Telegraaf.

Max Verstappen tem demonstrado insatisfação em meio ao baixo rendimento de seu carro e aos desafios impostos pelas novas regras da F1. Durante a pausa provocada pelo cancelamento de GPs que aconteceriam no Oriente Médio, o piloto de 28 anos correu o Gran Turismo em Nürburgring, na Alemanha, o que reforçou sua postura de descontentamento com a categoria que disputa atualmente.

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Ainda de acordo com a publicação holandesa, Verstappen possui uma cláusula no contrato que permite sua saída antecipada caso a equipe austríaca não atinja metas de desempenho esportivo. O vínculo é válido até 2028.

Por outro lado, a escuderia italiana se prepara para uma possível aposentadoria de Lewis Hamilton após a temporada de 2027. A promoção do britânico Oliver Bearman, de 20 anos, é uma opção considerada internamente, mas há também o desejo da formação da 'dupla dos sonhos': Verstappen e Charles Leclerc.

Mercedes, Aston Martin e a própria McLaren, equipe que passará a contar com Lambiase a partir do ano que vem, também estão sondando o terreno para 2028.

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