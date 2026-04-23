A Fórmula 1 precisou interromper o calendário em decorrência da guerra no Orinte Médio. Sem etapas no mês de abril, Lewis Hamilton vem aproveitado o tempo livre para curtir momentos ao lado de Kim Kardashian. Na última segunda-feira (20), por exemplo, o casal foi visto em passeio romântico na Califórnia, nos Estados Unidos.

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O encontro na praia de Malibu, compartlhado pelo portal "TMZ", reforça os rumores de que a socialite e o piloto de F1 estejam vivendo um relacionamento amoroso. Nos registros, Lewis e Kim aparecem em clima de romance com abraços e beijos no mar californiano.

Embora não tenha sido confirmada a relação, é cada vez mais comum que os dois sejam vistos juntos em público. Ainda neste mês, o casal também esteve presente, e disfarçado, no festival Coachella para acompanhar a apresentação do cantor Justin Bieber. Além de marcarem presença em um evento de drift no Japão.

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Lewis Hamilton, piloto da F1, e Kim Kardashian em encontro na praia (Foto: Reprodução/X)

Os treinos da Ferrari não pararam em abril

Lewis Hamilton completou, no dia 10 de abril, uma série de testes com a Ferrari no circuito de Fioriano. Com o adiamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita, o piloto seguiu sua preparação na Itália, utilizando pneus de diferentes tipos – projetados para 2027.

Aliás, a escolha do circuito italiano não foi por acaso: a pista é uma das poucas que possui o sistema adequado de irrigação artificial controlada na Fórmula 1. Em conjunto com a Pirelli, o exercício aconteceu em dois dias de treinos, com a pista molhada propositalmente. Com isso, foram utilizados pneus de chuva e intermediários da fornecedora.

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No segundo dia de atividade, o piloto britânico chegou a dar 155 voltas, o que equivalem a 461 quilômetros. Ao todo, nos dois dias, Hamilton deu cerca de 297 voltas e fez 884 quilômetros no comando do carro da Ferrari. O seu melhor tempo foi de 1m00s740.

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