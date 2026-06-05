Mesmo com o coração dividido, Lewis Hamilton estará na torcida pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Em meio aos preparativos para o Grande Prêmio de Mônaco da Fórmula 1, o piloto da Ferrari garantiu que apoiará igualmente a seleção de seu país, a Inglaterra, e o Brasil, que afirmou ser sua equipe nacional favorita desde sempre.

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— Para mim, está empatado (torcer para o Brasil) com a Inglaterra. Honestamente, o Brasil sempre foi minha seleção favorita. Eu cresci na Inglaterra, adorava assistir ao Brasil jogar. Acho que são as cores, a cultura, a equipe, os jogadores sempre pareciam ser os mais habilidosos. Eu também aprecio de onde eles vêm. Muitos jogadores vêm das ruas, brincam descalços, e isso é muito especial sobre a cultura brasileira — declarou o piloto inglês de 41 anos, em entrevista concedida nesta quinta-feira (4).

Hamilton carrega uma forte conexão com o Brasil e faz questão demonstrar o carinho pelo país sempre que pode. Em 2021, o heptacampeão da F1 reproduziu a icônica celebração de Ayrton Senna durante o GP de São Paulo, em Interlagos, carregando a bandeira nacional tanto no carro quanto no pódio. O gesto do piloto, à época representando a Mercedes, fortaleceu ainda mais sua relação com o país e rendeu o título de cidadão honorário brasileiro, entregue pela Câmara dos Deputados no ano seguinte.

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Hamilton leva bandeira do Brasil ao pódio no GP de Interlagos, em 2021 (Foto: Reprodução/Instagram)

Já em 2024, Hamilton surgiu no paddock de Interlagos com um agasalho utilizado por um membro da comissão técnica da Seleção Brasileira na Copa de 1994. A escolha também serviu como uma homenagem a Senna, já que o ídolo brasileiro morreu no mesmo ano da conquista do tetra.

Resultados de Hamilton na F1 2026

Lewis Hamilton soma dois pódios em cinco etapas da Fórmula 1 realizadas em 2026. O experiente piloto inglês ficou em segundo lugar no Canadá e em terceiro na China.

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Em seu segundo ano na Ferrari, Hamilton aparece na quarta posição do campeonato de pilotos com 72 pontos, três atrás do seu companheiro de equipe, Charles Leclerc. A escuderia italiana é a segunda colocada no mundial de construtores, com 147 pontos, atrás apenas da Mercedes.

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Horários do GP de Mônaco

SEXTA-FEIRA, 5 DE JUNHO

🏎️ Treino Livre 1 - 8h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)

SÁBADO, 6 DE JUNHO

🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 7 DE JUNHO

🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

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