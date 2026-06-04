Kimi Antonelli pode repetir feito de Ayrton Senna na F1
Em 1991, Ayrton Senna venceu quatro corridas em sequência no início da temporada e conquistou seu tricampeonato
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Todos os pilotos que venceram quatro das cinco primeiras corridas em uma temporada foram campeões no final daquele ano. Essa estatística se repetiu 15 vezes entre 11 pilotos (Jim Clark, Jackie Stewart, Ayrton Senna, Nigel Mansell, Michael Schumacher, Damon Hill, Jenson Button, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Nico Rosberg e Max Verstappen).
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Na temporada atual, Kimi Antonelli pode entrar nesta seleta lista, já que deixou de vencer apenas a primeira corrida do ano. O jovem de apenas 19 anos embalou uma sequência de quatro vitórias seguidas nos últimos GPs.
Dentre os nomes da estatística, o único brasileiro é Ayrton. A ocasião aconteceu em 1991, quando o brasileiro também venceu quatro corridas em sequência no início da temporada e faturou o seu tricampeonato.
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O começo perfeito de Ayrton Senna
Senna iniciou a temporada de 1991 como bicampeão e um dos favoritos. A McLaren trouxe um pacote totalmente novo para enfrentar a concorrência: o modelo MP4/6, equipado com o motor Honda V12 e, mais tarde, o câmbio semiautomático.
O carro competia com a Williams, de modelo FW14 e motor Renault V10, como o mais rápido da temporada. Contudo, Senna finalizou as quatro primeiras corridas do ano em primeiro lugar (Estados Unidos, Brasil, San Marino e Mônaco).
A vitória mais impressionante foi no GP de Interlagos, em que Ayrton Senna fez uma das corridas mais épicas de sua carreira. Nas voltas finais, o brasileiro enfrentou uma pane completa no câmbio. Primeiro ficou sem a quarta marcha, depois sem a terceira e quinta. No final, o início de uma garoa deixou a pista úmida, e Senna teve que pilotar o seu MP4/6 apenas com a sexta marcha para consagrar sua primeira vitória no Brasil.
Nessa etapa, Nigel Mansell teve vários problemas durante a corrida: desde erro da equipe nos boxes até pneu furado, mas sempre voltava a se aproximar do brasileiro; até que rodou no "S do Senna". Já em Mônaco, o "Leão" finalizou em segundo e conquistou seus primeiros pontos no torneio.
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Restante da temporada de 1991
Após o início perfeito, Ayrton Senna acabou abandonando o GP do Canadá na quinta corrida da temporada. Nigel Mansell, que já havia abandonado as três primeiras corridas do ano por problemas no carro, voltou a ter azar. Na última volta da pista, o piloto já acenava para o público nas arquibancadas em Montreal, até que o carro apagou e o inglês terminou em sexto. A vitória ficou com Nelson Piquet, consagrando o quinto triunfo brasileiro nos cinco primeiros GPs.
Logo em seguida, a Williams mostrou a força do seu conjunto e emendou quatro vitórias consecutivas (três de Nigel Mansell e uma de Riccardo Patrese). Nigel Mansell, principalmente, começou a se mostrar como um forte candidato ao título de 1991.
A essa altura, o FW14 da Williams era mais rápido, e o próprio Ayrton alertou que sua equipe deveria melhorar para alcançar o desempenho da escuderia rival. A McLaren só voltou a respirar com as vitórias de Senna na Hungria, já com o câmbio semiautomático, e na Bélgica, em que o inglês mais uma vez não terminou a corrida por problemas no carro.
A disputa seguiu tensa: Mansell reagiu e venceu na Itália. Contudo, um erro grave da Williams nos boxes no GP de Portugal acabou gerando a desclassificação de Mansell, o que o prejudicou fortemente na briga pelo campeonato. Na prova seguinte, Senna terminou apenas em quinto, enquanto o inglês venceu a corrida e continuava em busca do título.
No Japão, Mansell precisava vencer se quisesse manter viva a sua chance de vitória no campeonato. Na esperança de que Ayrton cometesse algum erro, Mansell pressionou o brasileiro e acabou rodando para fora da pista. Com o abandono do inglês, Senna se sagrou tricampeão mundial. Na última corrida da temporada, na Austrália, Ayrton venceu e carimbou seu título.
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