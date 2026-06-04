A Fórmula 1 desembarca em Monte Carlo para a sexta etapa da temporada 2026. Disputado nas estreitas ruas de Mônaco, o GP é considerado um dos eventos mais tradicionais e desafiadores do automobilismo mundial. Com novo regulamento de pneus, mudanças no circuito e a estreia do Manual Override Mode (MOM) em um dos circuitos mais difíceis para ultrapassar, o fim de semana vai ser um importante teste para as equipes.

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O circuito

Monte Carlo é o menor circuito do calendário da Fórmula 1, com apenas 3,337 quilômetros de extensão e 19 curvas. Diferentemente dos autódromos permanentes, o percurso utiliza ruas públicas que permanecem abertas ao trânsito durante boa parte do ano.

As características que tornaram Mônaco um dos circuitos mais famosos do mundo continuam presentes: ruas estreitas, curvas de baixa velocidade e muros extremamente próximos dos carros. Além disso, alguns trechos receberam novo asfalto desde a última edição da prova, incluindo a área entre a última curva e a Sainte Dévote, além de setores próximos ao túnel e à entrada dos boxes.

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Foto: AFP

Os pneus escolhidos pela Pirelli:

Para a etapa, a Pirelli disponibilizou os compostos C3 (duro), C4 (médio) e C5 (macio), a seleção mais macia da gama da fabricante italiana.

Como a pista apresenta baixos níveis de abrasividade e o desgaste costuma ser reduzido, as equipes tradicionalmente conseguem trabalhar com estratégias mais conservadoras.

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Mudança no regulamento de pneus

Uma das principais novidades deste ano é o retorno do regulamento convencional de pneus.

Na temporada passada, os pilotos precisavam utilizar três conjuntos diferentes durante a corrida, o que aumentava o número de paradas obrigatórias. Em 2026, essa exigência foi retirada, permitindo novamente estratégias de apenas uma parada.

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A mudança tende a devolver maior importância à posição de pista, algo historicamente fundamental em Mônaco devido à dificuldade de ultrapassagem.

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O fator estratégico em Mônaco

Mais do que em qualquer outra etapa, a estratégia costuma ser influenciada por intervenções do Safety Car, Virtual Safety Car ou bandeiras vermelhas.

A proximidade dos muros e a dificuldade para remover carros acidentados aumentam significativamente as chances de neutralizações. Por isso, as equipes trabalham com diversos cenários alternativos antes mesmo da largada.

Uma entrada de Safety Car no momento certo pode render posições que seriam praticamente impossíveis de conquistar em condições normais de corrida.

O teste do novo MOM

A temporada de 2026 marcou o fim do DRS e a chegada do Manual Override Mode (MOM), sistema que fornece potência adicional aos pilotos durante disputas por posição.

Mônaco será um dos primeiros grandes testes para avaliar a eficácia do recurso. Historicamente, o circuito apresenta uma das menores taxas de ultrapassagem do campeonato, principalmente pela falta de espaço para completar as manobras.

A expectativa é descobrir se o novo sistema conseguirá aumentar as oportunidades de ataque em um traçado em que a posição de largada costuma valer mais do que o ritmo de corrida.

Quais os horários do GP de Mônaco?

SEXTA-FEIRA, 5 DE JUNHO

🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)

SÁBADO, 6 DE JUNHO

🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 7 DE JUNHO

🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

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