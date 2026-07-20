Gabriel Bortoleto é dono de todos os pontos da Audi na F1 Nico Hulkenberg segue sem conquistar pontos na temporada de 2026

De um lado, um veterano com 16 anos de experiência; do outro, um jovem em sua segunda temporada na elite do automobilismo. Essa é a dupla na qual a Audi confiou para representar a equipe em sua estreia oficial na Fórmula 1. Como esperado, o time não chegou para 2026 em busca de títulos, mas os resultados aos poucos estão aparecendo – e todos eles passam por Gabriel Bortoleto.

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A primeira conquista aconteceu já na etapa inaugural do calendário de 2026. No Grande Prêmio da Austrália, foi com Bortoleto que a Audi anotou os primeiros pontos na categoria desde que assumiu o controle da Sauber. A estreia oficial na elite do automobilismo, então, começou com o pé direito.

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Apesar disso, demorou oito etapas para o time voltar a figurar na zona de pontuação. Depois de bater na trave em cinco ocasiões, a equipe enfim recebeu a bandeirada dentro do top 10. E, mais uma vez, com o piloto de 21 anos, que terminou a corrida em oitavo lugar.

Foi também nessa posição que Gabriel terminou o Grande Prêmio da Bélgica neste domingo (19). Após superar as dificuldades do início da corrida, o brasileiro deixou para trás as dúvidas sobre o desempenho do carro no longo circuito belga ao longo das 44 voltas e brilhou na pista. A nova conquista garantiu mais quatro pontos ao piloto e à equipe no campeonato.

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Com o resultado em Spa-Francorchamps, Bortoleto soma agora 10 pontos no campeonato e ocupa a 14ª colocação no Mundial de Pilotos. O brasileiro, portanto, é o responsável por todos os pontos conquistados pela Audi em sua primeira temporada na Fórmula 1. Enquanto isso, seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, segue sem pontuar no campeonato.

➡️ Gabriel Bortoleto se empolga com novos pontos na F1: 'Lutar por vitória e título'

Comparação entre Bortoleto e Hulkenberg

GP da Austrália

Gabriel Bortoleto - 9º lugar (2 pontos)

Nico Hulkenberg - Não largou

GP da China

Gabriel Bortoleto - Não largou

Nico Hulkenberg - 11º lugar

GP do Japão

Gabriel Bortoleto - 13º lugar

Nico Hulkenberg - 11º lugar

GP de Miami

Gabriel Bortoleto - 12º lugar

Nico Hulkenberg - Abandonou

GP do Canadá

Gabriel Bortoleto - 13º lugar

Nico Hulkenberg - 12º lugar

GP de Mônaco

Gabriel Bortoleto - 11º lugar

Nico Hulkenberg - 13º lugar

GP de Barcelona-Catalunha

Gabriel Bortoleto - 11º lugar

Nico Hulkenberg - Abandonou

GP da Áustria

Gabriel Bortoleto - 11º lugar

Nico Hulkenberg - 12º lugar

GP da Inglaterra

Gabriel Bortoleto - 8º lugar (4 pontos)

Nico Hulkenberg - Abandonou

GP da Bélgica

Gabriel Bortoleto - 8º lugar (4 pontos)

Nico Hulkenberg - 13º lugar

Nova classificação da F1 2026

Posição Piloto Equipe Pontos 1 Kimi Antonelli Mercedes 179 2 Lewis Hamilton Ferrari 159 3 George Russell Mercedes 154 4 Charles Leclerc Ferrari 126 5 Lando Norris McLaren 103 6 Oscar Piastri McLaren 92 7 Max Verstappen Red Bull 91 8 Isack Hadjar Red Bull 60 9 Pierre Gasly Alpine 42 10 Liam Lawson Racing Bulls 39 11 Arvid Lindblad Racing Bulls 22 12 Franco Colapinto Alpine 19 13 Oliver Bearman Haas 18 14 Gabriel Bortoleto Audi 10 15 Carlos Sainz Williams 6 16 Alexander Albon Williams 5 17 Esteban Ocon Haas 3 18 Fernando Alonso Aston Martin 1 19 Nico Hulkenberg Audi 0 20 Valtteri Bottas Cadillac 0 21 Sergio Pérez Cadillac 0 22 Lance Stroll Aston Martin 0

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

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