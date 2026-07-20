Gabriel Bortoleto é dono de todos os pontos da Audi na F1
Nico Hulkenberg segue sem conquistar pontos na temporada de 2026
De um lado, um veterano com 16 anos de experiência; do outro, um jovem em sua segunda temporada na elite do automobilismo. Essa é a dupla na qual a Audi confiou para representar a equipe em sua estreia oficial na Fórmula 1. Como esperado, o time não chegou para 2026 em busca de títulos, mas os resultados aos poucos estão aparecendo – e todos eles passam por Gabriel Bortoleto.
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A primeira conquista aconteceu já na etapa inaugural do calendário de 2026. No Grande Prêmio da Austrália, foi com Bortoleto que a Audi anotou os primeiros pontos na categoria desde que assumiu o controle da Sauber. A estreia oficial na elite do automobilismo, então, começou com o pé direito.
Apesar disso, demorou oito etapas para o time voltar a figurar na zona de pontuação. Depois de bater na trave em cinco ocasiões, a equipe enfim recebeu a bandeirada dentro do top 10. E, mais uma vez, com o piloto de 21 anos, que terminou a corrida em oitavo lugar.
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Foi também nessa posição que Gabriel terminou o Grande Prêmio da Bélgica neste domingo (19). Após superar as dificuldades do início da corrida, o brasileiro deixou para trás as dúvidas sobre o desempenho do carro no longo circuito belga ao longo das 44 voltas e brilhou na pista. A nova conquista garantiu mais quatro pontos ao piloto e à equipe no campeonato.
Com o resultado em Spa-Francorchamps, Bortoleto soma agora 10 pontos no campeonato e ocupa a 14ª colocação no Mundial de Pilotos. O brasileiro, portanto, é o responsável por todos os pontos conquistados pela Audi em sua primeira temporada na Fórmula 1. Enquanto isso, seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, segue sem pontuar no campeonato.
➡️ Gabriel Bortoleto se empolga com novos pontos na F1: 'Lutar por vitória e título'
Comparação entre Bortoleto e Hulkenberg
GP da Austrália
Gabriel Bortoleto - 9º lugar (2 pontos)
Nico Hulkenberg - Não largou
GP da China
Gabriel Bortoleto - Não largou
Nico Hulkenberg - 11º lugar
GP do Japão
Gabriel Bortoleto - 13º lugar
Nico Hulkenberg - 11º lugar
GP de Miami
Gabriel Bortoleto - 12º lugar
Nico Hulkenberg - Abandonou
GP do Canadá
Gabriel Bortoleto - 13º lugar
Nico Hulkenberg - 12º lugar
GP de Mônaco
Gabriel Bortoleto - 11º lugar
Nico Hulkenberg - 13º lugar
GP de Barcelona-Catalunha
Gabriel Bortoleto - 11º lugar
Nico Hulkenberg - Abandonou
GP da Áustria
Gabriel Bortoleto - 11º lugar
Nico Hulkenberg - 12º lugar
GP da Inglaterra
Gabriel Bortoleto - 8º lugar (4 pontos)
Nico Hulkenberg - Abandonou
GP da Bélgica
Gabriel Bortoleto - 8º lugar (4 pontos)
Nico Hulkenberg - 13º lugar
Nova classificação da F1 2026
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Pontos
1
Kimi Antonelli
Mercedes
179
2
Lewis Hamilton
Ferrari
159
3
George Russell
Mercedes
154
4
Charles Leclerc
Ferrari
126
5
Lando Norris
McLaren
103
6
Oscar Piastri
McLaren
92
7
Max Verstappen
Red Bull
91
8
Isack Hadjar
Red Bull
60
9
Pierre Gasly
Alpine
42
10
Liam Lawson
Racing Bulls
39
11
Arvid Lindblad
Racing Bulls
22
12
Franco Colapinto
Alpine
19
13
Oliver Bearman
Haas
18
14
Gabriel Bortoleto
Audi
10
15
Carlos Sainz
Williams
6
16
Alexander Albon
Williams
5
17
Esteban Ocon
Haas
3
18
Fernando Alonso
Aston Martin
1
19
Nico Hulkenberg
Audi
0
20
Valtteri Bottas
Cadillac
0
21
Sergio Pérez
Cadillac
0
22
Lance Stroll
Aston Martin
0
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