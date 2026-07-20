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Gabriel Bortoleto é dono de todos os pontos da Audi na F1

Nico Hulkenberg segue sem conquistar pontos na temporada de 2026

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 10:39
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Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Clive Mason/Getty Images/AFP)
Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Clive Mason/Getty Images/AFP)

De um lado, um veterano com 16 anos de experiência; do outro, um jovem em sua segunda temporada na elite do automobilismo. Essa é a dupla na qual a Audi confiou para representar a equipe em sua estreia oficial na Fórmula 1. Como esperado, o time não chegou para 2026 em busca de títulos, mas os resultados aos poucos estão aparecendo – e todos eles passam por Gabriel Bortoleto.

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    A primeira conquista aconteceu já na etapa inaugural do calendário de 2026. No Grande Prêmio da Austrália, foi com Bortoleto que a Audi anotou os primeiros pontos na categoria desde que assumiu o controle da Sauber. A estreia oficial na elite do automobilismo, então, começou com o pé direito.

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    Apesar disso, demorou oito etapas para o time voltar a figurar na zona de pontuação. Depois de bater na trave em cinco ocasiões, a equipe enfim recebeu a bandeirada dentro do top 10. E, mais uma vez, com o piloto de 21 anos, que terminou a corrida em oitavo lugar.

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    • Foi também nessa posição que Gabriel terminou o Grande Prêmio da Bélgica neste domingo (19). Após superar as dificuldades do início da corrida, o brasileiro deixou para trás as dúvidas sobre o desempenho do carro no longo circuito belga ao longo das 44 voltas e brilhou na pista. A nova conquista garantiu mais quatro pontos ao piloto e à equipe no campeonato.

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    Com o resultado em Spa-Francorchamps, Bortoleto soma agora 10 pontos no campeonato e ocupa a 14ª colocação no Mundial de Pilotos. O brasileiro, portanto, é o responsável por todos os pontos conquistados pela Audi em sua primeira temporada na Fórmula 1. Enquanto isso, seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, segue sem pontuar no campeonato.

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    Comparação entre Bortoleto e Hulkenberg

    GP da Austrália
    Gabriel Bortoleto - 9º lugar (2 pontos)
    Nico Hulkenberg - Não largou

    GP da China
    Gabriel Bortoleto - Não largou
    Nico Hulkenberg - 11º lugar

    GP do Japão
    Gabriel Bortoleto - 13º lugar
    Nico Hulkenberg - 11º lugar

    GP de Miami
    Gabriel Bortoleto - 12º lugar
    Nico Hulkenberg - Abandonou

    GP do Canadá
    Gabriel Bortoleto - 13º lugar
    Nico Hulkenberg - 12º lugar

    GP de Mônaco
    Gabriel Bortoleto - 11º lugar
    Nico Hulkenberg - 13º lugar

    GP de Barcelona-Catalunha
    Gabriel Bortoleto - 11º lugar
    Nico Hulkenberg - Abandonou

    GP da Áustria
    Gabriel Bortoleto - 11º lugar
    Nico Hulkenberg - 12º lugar

    GP da Inglaterra
    Gabriel Bortoleto - 8º lugar (4 pontos)
    Nico Hulkenberg - Abandonou

    GP da Bélgica
    Gabriel Bortoleto - 8º lugar (4 pontos)
    Nico Hulkenberg - 13º lugar

    Nova classificação da F1 2026

    PosiçãoPilotoEquipePontos

    1

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    179

    2

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    159

    3

    George Russell

    Mercedes

    154

    4

    Charles Leclerc

    Ferrari

    126

    5

    Lando Norris

    McLaren

    103

    6

    Oscar Piastri

    McLaren

    92

    7

    Max Verstappen

    Red Bull

    91

    8

    Isack Hadjar

    Red Bull

    60

    9

    Pierre Gasly

    Alpine

    42

    10

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    39

    11

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    22

    12

    Franco Colapinto

    Alpine

    19

    13

    Oliver Bearman

    Haas

    18

    14

    Gabriel Bortoleto

    Audi

    10

    15

    Carlos Sainz

    Williams

    6

    16

    Alexander Albon

    Williams

    5

    17

    Esteban Ocon

    Haas

    3

    18

    Fernando Alonso

    Aston Martin

    1

    19

    Nico Hulkenberg

    Audi

    0

    20

    Valtteri Bottas

    Cadillac

    0

    21

    Sergio Pérez

    Cadillac

    0

    22

    Lance Stroll

    Aston Martin

    0

    Gabriel Bortoleto em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026
    Gabriel Bortoleto em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

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