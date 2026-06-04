'Hamilton é o melhor piloto da era moderna' diz rival na Fórmula 1

Lewis Hamilton segue sendo referência dentro da Fórmula 1. Em entrevista ao SportBible, o piloto da Haas, Esteban Ocon, classificou o britânico como o maior nome da era moderna da categoria e destacou que nenhum outro competidor conseguiu repetir os feitos do heptacampeão mundial.

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Apesar dos elogios, o francês evitou colocá-lo acima de Michael Schumacher na discussão sobre o maior piloto de todos os tempos. Para Ocon, as diferenças entre gerações tornam qualquer comparação direta injusta.

O desafio de comparar as gerações

Hamilton e Schumacher dividem o recorde de títulos mundiais da Fórmula 1, com sete conquistas cada. No entanto, segundo Ocon, os contextos em que ambos competiram são muito diferentes:

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— É difícil comparar Lewis com Michael, por exemplo. Eles competiram em algum momento ao mesmo tempo, mas não realmente na mesma época, nem com os mesmos carros. Então é preciso considerar Lewis como um dos melhores da história e, sem dúvida, o melhor da era moderna — afirmou.

Os números ajudam a explicar a avaliação do francês. Hamilton é o piloto mais vitorioso da história da Fórmula 1, com 105 vitórias, além de 104 pole positions e 204 pódios. Schumacher encerrou sua carreira com 91 triunfos, 68 poles e 155 pódios.

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O piloto da Haas reforçou que o legado construído por Hamilton é único na Fórmula 1 contemporânea:

— Acho que, de certa forma, é preciso concordar, porque, na era moderna, ninguém conseguiu o que Lewis conseguiu. É um dos melhores da história, mas é complicado comparar todas as épocas. É um dos melhores, isso está claro — completou.

Lewis Hamilton no GP de Miami da F1 2026 (Foto: Chandan Khanna/ AFP)

Mônaco recebe a próxima etapa da temporada

➡️Guia do GP de Mônaco: tudo o que você precisa saber sobre a etapa da F1

Enquanto o debate sobre os maiores pilotos da história segue vivo, a Fórmula 1 se prepara para mais uma etapa da temporada 2026. O Grande Prêmio de Mônaco será disputado entre os dias 5 e 7 de junho, no tradicional circuito de Monte Carlo.

A liderança do campeonato segue com o jovem piloto da Mercedes, Kimi Antonelli, que soma 131 pontos e abriu vantagem na classificação após assumir a ponta no GP do Japão. Seu companheiro de equipe, George Russell, aparece na segunda colocação, com 88 pontos.

Na sequência está Charles Leclerc, da Ferrari, com 75 pontos. Hamilton ocupa a quarta posição do campeonato, com 58 pontos, e está em busca de sua primeira vitória desde o Grande Prêmio da Bélgica de 2024.

Confira a programação da etapa de Mônaco:

SEXTA-FEIRA, 5 DE JUNHO

🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)

SÁBADO, 6 DE JUNHO

🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 7 DE JUNHO

🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

🏎️ Aposte na vitória do brasileiro Gabriel Bortoleto na F1

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