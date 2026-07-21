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Bortoleto recebe elogios da Audi após sequência de bons resultados

Chefe da equipe destaca evolução do brasileiro e vê equilíbrio na dupla formada com Nico Hülkenberg

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 10:08
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Gabriel Bortoleto em coletiva de imprensa na véspera do GP da Inglaterra de F1
Gabriel Bortoleto em entrevista coletiva na F1 2026 (Foto: Andrej Isakovic/AFP)

Gabriel Bortoleto recebeu elogios da Audi após emplacar uma sequência de bons resultados na Fórmula 1. O chefe da equipe, Allan McNish, afirmou que o brasileiro "está ficando mais forte a cada fim de semana" e destacou o equilíbrio da parceria com Nico Hülkenberg, enquanto crescem os rumores sobre o mercado de pilotos para 2027.

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    As declarações foram dadas durante o fim de semana do GP da Bélgica, disputado entre os dias 19 e 20 de julho. Nos bastidores da categoria, a Audi vem sendo ligada a possíveis mudanças na dupla de pilotos, incluindo especulações envolvendo Carlos Sainz. Sem confirmar os planos para a próxima temporada, McNish preferiu valorizar o desempenho da formação atual.

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    Audi exalta evolução de Bortoleto

    Segundo o dirigente, a combinação entre a experiência de Hülkenberg e o crescimento de Bortoleto atende às necessidades da equipe neste momento.

    — Para ser sincero, podemos nos considerar muito sortudos por ter Nico e Gabi, pois eles se complementam perfeitamente — afirmou McNish.

    Ao comentar o desempenho do brasileiro, o chefe da Audi ressaltou a evolução apresentada ao longo da temporada.

    — Gabi está ficando mais forte a cada fim de semana. Acho que encontramos um bom equilíbrio entre os dois. Acredito que seja a combinação perfeita para a nossa atual situação.

    McNish também fez questão de elogiar Hülkenberg, destacando a importância da experiência do alemão para o desenvolvimento da equipe.

    — Em Nico, temos alguém com vasta experiência que ainda entra no carro e entrega resultados durante a corrida. Vimos isso acontecer repetidas vezes. É simplesmente ótimo.

    Brasileiro vive melhor momento na temporada

    Bortoleto chega embalado após conquistar pontos nas duas últimas etapas da Fórmula 1. O brasileiro terminou o GP da Inglaterra e o GP da Bélgica na oitava colocação, alcançando 10 pontos no campeonato e vivendo sua melhor sequência desde a estreia na categoria.

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    Hülkenberg voltou a enfrentar problemas de confiabilidade na Bélgica e deixou a etapa sem pontuar. Apesar disso, McNish reforçou que a dupla oferece o equilíbrio ideal para a fase de desenvolvimento da Audi.

    A Fórmula 1 retorna entre os dias 24 e 26 de julho, com o GP da Hungria, em Budapeste, 11ª etapa da temporada.

    Gabriel Bortoleto pilota Audi no GP da Bélgica de Fórmula 1
    Gabriel Bortoleto em ação no GP da Bélgica de Fórmula 1 2026 (Foto: John Thys/AFP)

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