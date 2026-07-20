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Semana de corrida! GP da Hungria fecha primeira metade da F1 2026

A etapa em Hungaroring acontece entre os dias 24 e 26 de julho

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 09:44
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Charles Leclerc, da Ferrari, liderando a corrida no GP da Hungria pela F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)
Charles Leclerc, da Ferrari, liderando a corrida no GP da Hungria pela F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)

Às vésperas das férias de verão, a Fórmula 1 chega a reta final da fase mais intensa da temporada. O Grande Prêmio da Hungria fecha a sequência de nove etapas que antecedem a tradicional pausa. Após a nova disputa, a categoria retorna apenas no fim do mês de agosto.

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    Qual será a próxima etapa?

    Para fechar a primeira metade da temporada de 2026, a F1 volta à ação no GP da Hungria durante os dias 24 a 26 de junho. A prova é realizada no tradicional circuito de Hungaroring, que receberá a décima primeira etapa do calendário. Essa será a última de uma sequência de nove corridas com transmissão na Globo.

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    • Na liderança desde o GP do Japão, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 204 pontos conquistados. Com a nova quebra de George Russell, Lewis Hamilton volta para a segunda posição, com 159. O britânico da Mercedes fecha o pódio, em terceiro, com 154 pontos.

    Mais abaixo na tabela, Gabriel Bortoleto chega para a disputa no Hungria em alta. O brasileiro registra uma sequência de duas corridas consecutivas dentro da zona de pontuação. Com 10 pontos, ocupa a 14ª colocação no campeonato da F1 2026.

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    E os horários do GP da Hungria?

    SEXTA-FEIRA, 24 DE JULHO
    🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)
    🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)

    SÁBADO, 25 DE JULHO
    🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)
    🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

    DOMINGO, 26 DE JULHO
    🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

    Circuito do GP da Hungria pela F1
    Circuito do GP da Hungria pela F1 (Foto: Divulgação/Pirelli)

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