Hamilton exalta 'gratidão' após pódio no GP do Canadá de F1

O melhor resultado de Lewis Hamilton com a Ferrari veio neste domingo (24), no Grande Prêmio do Canadá. Após uma temporada conturbada, em 2026 o heptacampeão mundial vem reencontrando os bons ventos. No Circuito Gilles Villeneuve, Hamilton largou na quinta posição e terminou no segundo lugar, subindo ao pódio pela segunda vez no ano.

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Ao final da corrida, o inglês se mostrou grato pelo desempenho e afirmou que sente que está crescendo em relação aos outros competidores. Hamilton não chegava como segundo colocado na F1 desde o GP de Las Vegas de 2024.

— Foi fantástico! Foi um bom dia de corrida e um fim de semana realmente sólido. Sinto que estou em ascensão e a equipe fez um trabalho incrível. Estou muito, muito grato por termos conseguido brigar lá na frente e também por ter tido uma boa disputa com Max Verstappen. Estou muito, muito feliz — disse em entrevista ao SkySports F1.

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No Canadá, Hamilton travou uma interessante disputa com Max Verstappen. O inglês chegou a ser ultrapassado e a estar 6 segundos e meio atrás do rival, mas conseguiu retomar o posto do piloto da Red Bull nas últimas voltas e assegurar a posição.

Lewis Hamilton em ação no GP do Canadá da F1 2026 (Foto: Cristobal Herrera-Ulashkevich / POOL / AFP)

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Confira como foi o desempenho do brasileiro Gabriel Bortoleto no Canadá

Bortoleto teve uma corrida movimentada no GP do Canadá. Logo nas primeiras voltas, a Audi apostou em uma estratégia agressiva e chamou Bortoleto para os boxes já na terceira volta, junto de Nico Hülkenberg. Após a parada precoce, ele caiu sete colocações e passou boa parte da prova tentando se recuperar no pelotão.

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Com os abandonos, entradas do safety car virtual e a sequência de pit stops dos adversários, Bortoleto conseguiu ganhar posições gradualmente ao longo da corrida. O brasileiro evitou maiores problemas e aproveitou o ritmo da Audi nas últimas voltas para cruzar a linha de chegada em 13º lugar.

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