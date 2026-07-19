Após abandono, Russell pede 'carro igual' ao de Antonelli à Mercedes Britânico desistiu da prova ainda na primeira volta

Geroge Russell não escondeu a frustração após o abandono, ainda na primeira volta no GP da Bélgica de Fórmula-1, neste domingo. O piloto britânico se despediu logo após um choque com o compatriota Lewis Hamilton, da Ferrari. E ficou na bronca com a própria equipe, a Mercedes.

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- O que está acontecendo com a bateria nas retas? Não tenho bateria! Isso é inaceitável! - reclamou, ainda na prova, via rádio.

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Durante uma investida, na freada para a curva Les Combes, a roda do heptacampeão mundial encostou na Mercedes de Russell. O toque foi suficiente para fazer o piloto de 28 anos rodar e parar na brita.

Ao final da corrida, Russell seguiu esbravejando:



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- O que vou pedir à Mercedes? Só quero que meu carro seja igual, não peço nada além disso. Só quero o mesmo carro - disparou, numa referência ao companheiro de equipe, Kimi Antonelli, vencedor da prova.

Russell 💥 Hamilton



A three-way view of their dramatic opening lap collision 😮#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/FVsWbI5rh7 — Formula 1 (@F1) July 19, 2026

Até aqui, na temporada, Russell, vencedor dos GPs da Austrália e da Áustria, vem sofrendo com os altos e baixos:

- Fui completamente engolido na reta e, depois, houve um incidente de corrida. Talvez pudesse ter feito uma trajetória mais aberta e ele ter freado um pouco mais, mas o acidente não teria acontecido se eu tivesse velocidade na reta. Estou muito decepcionado - continuou o britânico.

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George Russell logo após deixar o cockpit na Bélgica (Foto: JOHN THYS / AFP)

Russell caiu para a terceira posição

Com o abandono, Russell perdeu a vice-liderança ( manteve os 154 pontos) e foi ultrapassado por Hamilton (159), ficando a 50 do líder Antonelli (204):

- Como deixo tudo isso para trás? Não sei, não tenho palavras no momento - encerrou o britânico da Mercedes, ainda sobre o ocorrido na Bélgica.

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