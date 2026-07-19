logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Após abandono, Russell pede 'carro igual' ao de Antonelli à Mercedes

Britânico desistiu da prova ainda na primeira volta

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 17:02
Atualizado há 3 minutos
Favorite o Lance! no Google
George Russell deixa a Mercedes no início do GP da Bélgica
George Russell deixa a Mercedes no início do GP da Bélgica (Foto: JOHN THYS / AFP)

Geroge Russell não escondeu a frustração após o abandono, ainda na primeira volta no GP da Bélgica de Fórmula-1, neste domingo. O piloto britânico se despediu logo após um choque com o compatriota Lewis Hamilton, da Ferrari. E ficou na bronca com a própria equipe, a Mercedes.

  • Lewis Hamilton na garagem da Ferrari no GP da Bélgica pela F1 2026

    Ferrari é multada após erro com Lewis Hamilton no GP da Bélgica

    Fórmula 1
    Há 2 horas
  • Isack Hadjar no GP da Bélgica pela F1 2026

    Piloto da F1 brilha e escala 15 posições no GP da Bélgica

    Fórmula 1
    Há 2 horas
  • Lewis Hamilton, da Ferrari, em ação no GP da Bélgica pela F1 2026

    Volta a volta da vitória de Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026

    Fórmula 1
    Há 2 horas

    • ➡️ Com pontos de Bortoleto, Kimi Antonelli vence na Bélgica pela F1 2026
    ➡️Estrangeiros reagem aos novos pontos de Bortoleto
    ➡️ Gabriel Bortoleto se empolga com novos pontos na F1: 'Lutar por vitória e título'

    - O que está acontecendo com a bateria nas retas? Não tenho bateria! Isso é inaceitável! - reclamou, ainda na prova, via rádio.

    continua após a publicidade

    Durante uma investida, na freada para a curva Les Combes, a roda do heptacampeão mundial encostou na Mercedes de Russell. O toque foi suficiente para fazer o piloto de 28 anos rodar e parar na brita.

    Ao final da corrida, Russell seguiu esbravejando:

    ➡️ Piloto da Fórmula 1 brilha e escala 15 posições
    ➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    continua após a publicidade
  • Milei

    Governo argentino estuda feriado nacional para eventual título da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 20 minutos
  • Almada na Copa do Mundo de 2026 pela Argentina

    Torcedores de Flamengo e Botafogo repercutem acessório de Almada na Copa

    Fora de Campo
    Há 32 minutos
  • Almada sorrindo

    Na mira do Flamengo, Almada usa caneleira de título do Botafogo na final da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 36 minutos

    • - O que vou pedir à Mercedes? Só quero que meu carro seja igual, não peço nada além disso. Só quero o mesmo carro - disparou, numa referência ao companheiro de equipe, Kimi Antonelli, vencedor da prova.

    Até aqui, na temporada, Russell, vencedor dos GPs da Austrália e da Áustria, vem sofrendo com os altos e baixos:

    - Fui completamente engolido na reta e, depois, houve um incidente de corrida. Talvez pudesse ter feito uma trajetória mais aberta e ele ter freado um pouco mais, mas o acidente não teria acontecido se eu tivesse velocidade na reta. Estou muito decepcionado - continuou o britânico.

    continua após a publicidade
    George Russell logo após deixar o cockpit na Bélgica
    George Russell logo após deixar o cockpit na Bélgica (Foto: JOHN THYS / AFP)

    Russell caiu para a terceira posição

    Com o abandono, Russell perdeu a vice-liderança ( manteve os 154 pontos) e foi ultrapassado por Hamilton (159), ficando a 50 do líder Antonelli (204):

    - Como deixo tudo isso para trás? Não sei, não tenho palavras no momento - encerrou o britânico da Mercedes, ainda sobre o ocorrido na Bélgica.

    continua após a publicidade

    🏎️ Aposte no brasileiro Gabriel Bortoleto na F1 2026
    *18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

    Gráfico mostra a classificação da temporada a Fórmula 1
    Gráfico mostra a classificação da temporada a Fórmula 1 (Reprodução)
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Gabriel Bortoleto na Fórmula 1

    Fórmula 1

    Estrangeiros reagem aos novos pontos de Bortoleto na F1: 'Cozinhando'

    Há 2 horas
    Lewis Hamilton na garagem da Ferrari no GP da Bélgica pela F1 2026

    Fórmula 1

    Ferrari é multada após erro com Lewis Hamilton no GP da Bélgica

    Há 2 horas
    Isack Hadjar no GP da Bélgica pela F1 2026

    Fórmula 1

    Piloto da F1 brilha e escala 15 posições no GP da Bélgica

    Há 2 horas
    Brasileiro Gabriel Bortoleto no circuito de Mônaco de Fórmula 1. (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

    Fórmula 1

    Gabriel Bortoleto se empolga com novos pontos na F1: 'Lutar por vitória e título'

    Há 3 horas
    Lewis Hamilton em ação no GP da Bélgica pela F1 2026

    Fórmula 1

    Lewis Hamilton tira Russell de Spa, atropela mecânico e assume vice da F1 2026

    Há 3 horas
    Kimi Antonelli, da Mercedes, em coletiva no GP da Bélgica pela F1 2026

    Fórmula 1

    Com pontos de Bortoleto, Kimi Antonelli vence na Bélgica pela F1 2026

    Há 5 horas
    Mais LANCE!
    Mariana Becker, em transmissão da F1 na Globo

    Mariana Becker sofre críticas em transmissão da F1 na Globo: 'Não conseguiu'

    Lewis Hamilton, da Ferrari, em ação no GP da Bélgica pela F1 2026

    Volta a volta da vitória de Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026

    Rafael Câmara vence GP da Espanha de F3; Brasileiro é líder do campeonato (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)

    Rafa Câmara vence na Bélgica e encosta na vice-liderança da F2

    Max Verstappen, da Red Bull, durante bandeira vermelha no GP da Bélgica pela F1 2025 (Foto: YVES HERMAN / POOL / AFP)

    Apenas uma volta! GP da Bélgica já terminou antes mesmo de começar na F1 2021

    Gabriel Bortoleto em ação no GP da Bélgica pela F1 2026

    Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Bélgica neste domingo (19)

    Arvid Lindblad, da Red Bull acing, em ação no GP da Bélgica de F1 2026

    No GP da Bélgica, novato da F1 conquista o melhor grid da carreira

    Gabriel Bortoleto pilota Audi no GP da Bélgica de Fórmula 1

    Bortoleto revela promessa feita ao chefe da Audi na classificação do GP da Bélgica

    Lewis Hamilton na garagem da Ferrari no GP da Bélgica pela F1 2026

    GP da Bélgica: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1

    GP da Bélgica de Fórmula 1

    O acidente que paralisou a F1: 13 carros bateram na largada do GP da Bélgica de 1998

    Gabriel Bortoleto em ação no GP da Bélgica pela F1 2026

    Gabriel Bortoleto ganha duas posições 'de graça' na F1 para o GP da Bélgica

    Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026

    Antonelli garante sexta pole na F1 2026 no GP da Bélgica

    Max Verstappen, da Red Bull, em ação no GP da Bélgica pela F1 2026

    Volta a volta da pole de Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026

    Lewis Hamilton na garagem da Ferrari no GP da Bélgica pela F1 2026

    Lewis Hamilton destrói Ferrari antes de classificação da F1