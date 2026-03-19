Quem lidera a Fórmula 1? Confira a classificação de pilotos e equipes atualizada
O campeonato da Fórmula 1 é baseado no desempenho dos pilotos e equipes nas provas disputadas no mundial. A classificação das equipes é definida pela soma da pontuação dos dois pilotos que as representam no grid da F1 2026. O Lance! atualiza a classificação após cada Grande Prêmio.
Quem lidera a F1 2026?
Classificação do Mundial de Pilotos
Após as duas primeiras etapas da temporada, George Russell segue na liderança do Mundial de Pilotos, com 51 pontos. O vencedor da corrida chinesa, Kimi Antonelli, aparece em segundo lugar com 47. Logo atrás vem a dupla da Ferrari: Charles Leclerc, terceiro colocado com 34 pontos, e Lewis Hamilton, quarto com 33.
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Pontos
|Vitórias
1º
George Russell
Mercedes
51
1
2º
Kimi Antonelli
Mercedes
47
1
3º
Charles Leclerc
Ferrari
34
0
4º
Lewis Hamilton
Ferrari
33
0
5º
Oliver Bearman
Haas
17
0
6º
Lando Norris
McLaren
15
0
7º
Pierre Gasly
Alpine
9
0
8º
Max Verstappen
Red Bull
8
0
9º
Liam Lawson
Racing Bulls
8
0
10º
Arvid Lindblad
Racing Bulls
4
0
11º
Isack Hadjar
Red Bull
4
0
12º
Oscar Piastri
McLaren
3
0
13º
Carlos Sainz
Williams
2
0
14º
Gabriel Bortoleto
Audi
2
0
15º
Franco Colapinto
Alpine
1
0
16º
Esteban Ocon
Haas
0
0
17º
Nico Hulkenberg
Audi
0
0
18º
Alexander Albon
Williams
0
0
19º
Valtteri Bottas
Cadillac
0
0
20º
Sergio Perez
Cadillac
0
0
21º
Lance Stroll
Aston Martin
0
0
22º
Fernando Alonso
Aston Martin
0
0
Classificação do Mundial de Construtores
A temporada 2026 da Fórmula 1 ganhou mais um capítulo com a disputa do GP da China, que reforçou a superioridade de Mercedes e Ferrari neste início de campeonato. Com apenas essas equipes no pódio, em duas etapas, a diferença entre as adversárias começa a crescer na tabela.
|Posição
|Equipe
|Pontos
|Vitórias
1º
Mercedes
98
2
2º
Ferrari
67
0
3º
McLaren
18
0
4º
Haas
17
0
5º
Red Bull
12
0
6º
Racing Bulls
12
0
7º
Alpine
10
0
8º
Audi
2
0
9º
Williams
2
0
10º
Cadillac
0
0
11º
Aston Martin
0
0
