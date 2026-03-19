Fórmula 1

Quem lidera a Fórmula 1? Confira a classificação de pilotos e equipes atualizada

Veja a posição de cada piloto e equipe na classificação da Fórmula 1

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/03/2026
09:14
Atualizado há 1 minutos
Kimi Antonelli cruza a linha de chegada no GP da China
Kimi Antonelli cruza a linha de chegada no GP da China (Foto: Andy Wong / POOL / AFP)
O campeonato da Fórmula 1 é baseado no desempenho dos pilotos e equipes nas provas disputadas no mundial. A classificação das equipes é definida pela soma da pontuação dos dois pilotos que as representam no grid da F1 2026. O Lance! atualiza a classificação após cada Grande Prêmio.

Quem lidera a F1 2026?

Classificação do Mundial de Pilotos

Após as duas primeiras etapas da temporada, George Russell segue na liderança do Mundial de Pilotos, com 51 pontos. O vencedor da corrida chinesa, Kimi Antonelli, aparece em segundo lugar com 47. Logo atrás vem a dupla da Ferrari: Charles Leclerc, terceiro colocado com 34 pontos, e Lewis Hamilton, quarto com 33.

PosiçãoPilotoEquipePontosVitórias

George Russell

Mercedes

51

1

Kimi Antonelli

Mercedes

47

1

Charles Leclerc

Ferrari

34

0

Lewis Hamilton

Ferrari

33

0

Oliver Bearman

Haas

17

0

Lando Norris

McLaren

15

0

Pierre Gasly

Alpine

9

0

Max Verstappen

Red Bull

8

0

Liam Lawson

Racing Bulls

8

0

10º

Arvid Lindblad

Racing Bulls

4

0

11º

Isack Hadjar

Red Bull

4

0

12º

Oscar Piastri

McLaren

3

0

13º

Carlos Sainz

Williams

2

0

14º

Gabriel Bortoleto

Audi

2

0

15º

Franco Colapinto

Alpine

1

0

16º

Esteban Ocon

Haas

0

0

17º

Nico Hulkenberg

Audi

0

0

18º

Alexander Albon

Williams

0

0

19º

Valtteri Bottas

Cadillac

0

0

20º

Sergio Perez

Cadillac

0

0

21º

Lance Stroll

Aston Martin

0

0

22º

Fernando Alonso

Aston Martin

0

0

Líder da classificação geral, George Russell no GP da China pela F1 2026 (Foto: HECTOR RETAMAL / AFP)

Classificação do Mundial de Construtores

A temporada 2026 da Fórmula 1 ganhou mais um capítulo com a disputa do GP da China, que reforçou a superioridade de Mercedes e Ferrari neste início de campeonato. Com apenas essas equipes no pódio, em duas etapas, a diferença entre as adversárias começa a crescer na tabela.

PosiçãoEquipePontosVitórias

Mercedes

98

2

Ferrari

67

0

McLaren

18

0

Haas

17

0

Red Bull

12

0

Racing Bulls

12

0

Alpine

10

0

Audi

2

0

Williams

2

0

10º

Cadillac

0

0

11º

Aston Martin

0

0

Mercedes de Russell nos testes do Bahrein (Foto: Reprodução/ Instagram)

