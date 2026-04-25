Com novas regras, Norris elenca o principal desafio da F1 2026

O início da temporada 2026 vem sendo conturbado para Lando Norris, atual campeão da Fórmula 1. Na primeira e terceira etapas, o britânico ficou no quinto lugar. Já na segunda, nem saiu dos boxes. Em busca do primeiro pódio no ano, ele aposta nas mudanças feitas no carro e no regulamento durante a pausa de abril para defender o título mundial.

continua após a publicidade

➡️ Ferrari cria mistério antes do GP de Miami

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A F1 ficou paralisada durante este mês devido ao cancelamento das etapas do Bahrein e da Arábia Saudita, por conta da Guerra no Oriente Médio. O retorno da elite do automobilismo mundial será em 3 de maio, com o Grande Prêmio de Miami. Nesse período, a McLaren promoverá atualizações em seu carro, o MCL40.

Em coletiva realizada pela sua equipe, Norris analisou a forma que vem se desenrolando a F1 2026, com as novas regras implementadas pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Para ele, baseado nas experiências das três primeiras etapas, o principal desafio é, justamente, se adaptar.

continua após a publicidade

— Não é uma sensação boa dentro do carro;. Em Xangai, acho que fiz um bom trabalho, corri alguns riscos para depois ser recompensado com 10 km/h a menos na reta e acabar perdendo mais do que ganhando. Esse é o desafio atual: é preciso se adaptar e aproveitar ao máximo o que se tem.

O piloto britânico Lando Norris, da McLaren, dirige no segundo dia dos testes da Fórmula 1 no Bahrain International Circuit, em Sakhir, 12 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe CACACE/AFP)

No novo contexto da Fórmula 1, o piloto avaliou que falta algo característico das outras temporadas: a emoção da volta de qualificação.

— Quando você entra na pista para a volta rápida, sempre tenta frear o mais tarde possível, acelerar o mais cedo possível, manter a velocidade máxima possível nas curvas rápidas, pisar fundo no acelerador, todas essas pequenas coisas para estar sempre no limite. Mas aquele algo a mais que permite ganhar os últimos um ou dois por cento desapareceu, e é esse aspecto que torna tudo muito especial. Até agora, esse elemento tem faltado.

continua após a publicidade

Na pausa do campeonato, a FIA ouviu opiniões dos pilotos e dos dirigentes e promoveu mudanças no regulamento. Assim, para Norris, a expectativa é de que as próximas etapas sejam de melhores resultados.

🏎️ Aposte na vitória do seu piloto favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

GP de Miami de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 01 DE MAIO

🏎️ Treino Livre 1 - 13h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação Sprint - 18h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 02 DE MAIO

🏎️ Sprint - 13h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação da Corrida - 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 03 DE MAIO

🏎️ Corrida - A partir de 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real