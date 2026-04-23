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F1: Bortoleto estrela coleção da Audi inspirada na Copa do Mundo de 2006

Ao lado de Nico Hülkenberg, brasileiro vestirá modelos no GP de Miami

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 23/04/2026
20:00
Atualizado há 2 minutos
Gabriel Bortoleto em campanha da Audi com a Adidas (Foto: Reprodução/Adidas Motorsport)
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Com o retorno da Fórmula 1 se aproximando, a Adidas anunciou uma colaboração de edição limitada com a Audi Revolut F1 Team para o Grande Prêmio de Miami. Nesta quinta-feira (23), a fornecedora de material esportivo apresentou nas redes sociais os novos uniformes que serão utilizados pela equipe na próxima etapa, nos Estados Unidos. A campanha é estrelada pelos pilotos Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg. Confira abaixo:

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A coleção é inspirada no design Teamgeist, usado nas camisas das seleções da Copa do Mundo de 2006 e que remete ao desenho da bola da competição através dos painéis curvos. No ensaio fotográfico, Bortoleto e Hülkenberg vestem as peças inéditas, que incluem camisa, jaqueta, short, calça e tênis. Além disso, os pilotos utilizarão um macacão de corrida com os mesmos elementos visuais da nova linha de produtos durante os eventos no Autódromo Internacional de Miami.

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Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto em campanha da Audi com a Adidas (Foto: Reprodução/Adidas Motor Sport)
Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto em campanha da Audi com a Adidas (Foto: Reprodução/Adidas Motor Sport)

Bortoleto e Audi na F1 2026

Aos 21 anos, Gabriel Bortoleto realiza sua segunda temporada na principal categoria do automobilismo mundial. Em três GPs disputados em 2026, a melhor colocação do piloto da Audi (antiga Sauber) foi o nono lugar na etapa de abertura da temporada, na Austrália.

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O brasileiro está na 13º colocação do Mundial de Pilotos, com dois pontos. Já a Audi ocupa a oitava posição do Campeonato de Construtores, com a mesma pontuação.

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GP de Miami: horários e onde assistir

Gabriel Bortoleto no GP do Japão 2026 (Foto: Andrew-Caballero Reynolds/AFP)
Gabriel Bortoleto no GP do Japão 2026 (Foto: Andrew-Caballero Reynolds/AFP)

SEXTA-FEIRA, 01 DE MAIO
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SÁBADO, 02 DE MAIO
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