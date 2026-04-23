F1: Bortoleto estrela coleção da Audi inspirada na Copa do Mundo de 2006

Com o retorno da Fórmula 1 se aproximando, a Adidas anunciou uma colaboração de edição limitada com a Audi Revolut F1 Team para o Grande Prêmio de Miami. Nesta quinta-feira (23), a fornecedora de material esportivo apresentou nas redes sociais os novos uniformes que serão utilizados pela equipe na próxima etapa, nos Estados Unidos. A campanha é estrelada pelos pilotos Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg. Confira abaixo:

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A coleção é inspirada no design Teamgeist, usado nas camisas das seleções da Copa do Mundo de 2006 e que remete ao desenho da bola da competição através dos painéis curvos. No ensaio fotográfico, Bortoleto e Hülkenberg vestem as peças inéditas, que incluem camisa, jaqueta, short, calça e tênis. Além disso, os pilotos utilizarão um macacão de corrida com os mesmos elementos visuais da nova linha de produtos durante os eventos no Autódromo Internacional de Miami.

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Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto em campanha da Audi com a Adidas (Foto: Reprodução/Adidas Motor Sport)

Bortoleto e Audi na F1 2026

Aos 21 anos, Gabriel Bortoleto realiza sua segunda temporada na principal categoria do automobilismo mundial. Em três GPs disputados em 2026, a melhor colocação do piloto da Audi (antiga Sauber) foi o nono lugar na etapa de abertura da temporada, na Austrália.

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O brasileiro está na 13º colocação do Mundial de Pilotos, com dois pontos. Já a Audi ocupa a oitava posição do Campeonato de Construtores, com a mesma pontuação.

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GP de Miami: horários e onde assistir

Gabriel Bortoleto no GP do Japão 2026 (Foto: Andrew-Caballero Reynolds/AFP)

SEXTA-FEIRA, 01 DE MAIO

🏎️ Treino Livre 1 - 13h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação Sprint - 18h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

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SÁBADO, 02 DE MAIO

🏎️ Sprint - 13h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação da Corrida - 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 03 DE MAIO

🏎️ Corrida - A partir de 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

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