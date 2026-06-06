Antonelli desbanca Ferrari em último treino livre de Mônaco na F1

Kimi Antonelli voltou ao topo da Fórmula 1, neste sábado (6), no terceiro – e último – treino livre do GP de Mônaco. Após duas dobradinhas da Ferrari, foi a vez do italiano assumir a liderança em Monte Carlo, seguido por Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Desta vez, o responsável pela bandeira vermelha foi Oliver Bearman, da Haas. Gabriel Bortoleto se manteve no Top 10, assim como seu companheiro da Audi.

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Com pouco mais de 15 minutos de sessão, a liderança seguia mudando de mãos. Russell chegou a colocar a Mercedes na ponta, mas logo foi superado por Leclerc. Hamilton também assumiu a primeira colocação em determinado momento, abrindo vantagem sobre o companheiro de equipe.

A Ferrari parecia ter o carro mais competitivo do início da atividade, mas a situação mudou conforme a pista evoluiu. Lando Norris apareceu entre os primeiros colocados e, pouco depois, Andrea Kimi Antonelli colocou a Mercedes novamente no topo da tabela de tempos.

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Na metade final do treino, os pilotos passaram a buscar voltas de classificação. Antonelli encontrou um ritmo impressionante e começou a abrir vantagem na liderança. O italiano chegou a colocar mais de meio segundo sobre Leclerc, enquanto Hamilton aparecia logo atrás tentando reduzir a diferença.

O período também foi marcado por alguns sustos. Liam Lawson escapou por pouco de um acidente na região da Piscina após perder momentaneamente o controle do carro. Franco Colapinto também encontrou dificuldades e tocou levemente as barreiras no Hairpin e na Sainte-Devote, mas conseguiu retornar aos boxes sem maiores consequências.

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Desempenho do brasileiro

Gabriel Bortoleto teve uma sessão limpa em Monte Carlo. Sem cometer erros e evitando os incidentes que marcaram a atividade de outros pilotos, o brasileiro aproveitou o terceiro treino livre para acumular voltas e ganhar confiança para a classificação.

O piloto da Audi apareceu constantemente entre os dez primeiros colocados e encerrou a atividade com o sétimo melhor tempo. A marca de 1min13s820 o deixou à frente de nomes como Isack Hadjar, Lando Norris e Nico Hülkenberg. O resultado mantém o bom desempenho apresentado por Bortoleto ao longo do fim de semana e dá ao brasileiro expectativas positivas para a sessão classificatória.

Gabriel Bortoleto vai aos boxes da Audi no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Mark Thompson/Getty Images/AFP)

Bandeira vermelha no fim

Aos 15 minutos para o fim, a bandeira vermelha precisou ser acionada pela primeira vez na sessão. Enquanto tentava evitar Russell na pista, Oliver Bearman pegou sujeira, perdeu a traseira e foi de encontro ao muro em velocidade. A pista estreita impede que a disputa aconteça se um carro estiver parado.

Ollie Bearman crashes out of FP3 😱



Here is how the moment happened at Massenet 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/S7ME5vNxft — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

A Haas foi retirada sem demora, e, apesar dos detritos ainda presentes, as autoridades de prova acionaram a bandeira amarela localizada. A decisão, porém, foi rapidamente abortada, pois a saída dos boxes voltou a ser fechada. Como o cronômetro não para em treinos livros, os pilotos voltaram para o circuito faltando apenas quatro minutos para o fim. Não houve, então, grandes mudanças na tabela.

➡️ Bortoleto garante top-10 nos dois treinos livres do GP de Mônaco

Resultado final do TL3

Posição Piloto Equipe Tempo 1 Kimi Antonelli Mercedes 1:12.720 2 Charles Leclerc Ferrari 1:13.047 3 Lewis Hamilton Ferrari 1:13.051 4 George Russell Mercedes 1:13.483 5 Max Verstappen Red Bull Racing 1:13.662 6 Oscar Piastri McLaren 1:13.698 7 Gabriel Bortoleto Sauber 1:13.820 8 Isack Hadjar Racing Bulls 1:13.877 9 Lando Norris McLaren 1:14.006 10 Nico Hülkenberg Sauber 1:14.050 11 Esteban Ocon Haas 1:14.278 12 Carlos Sainz Jr. Williams 1:14.336 13 Pierre Gasly Alpine 1:14.480 14 Oliver Bearman Haas 1:14.487 15 Liam Lawson Racing Bulls 1:14.587 16 Alexander Albon Williams 1:14.801 17 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:14.918 18 Sergio Pérez Cadillac 1:14.945 19 Franco Colapinto Alpine 1:15.179 20 Valtteri Bottas Cadillac 1:15.451 21 Fernando Alonso Aston Martin 1:15.567 22 Lance Stroll Aston Martin 1:15.921

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