Antonelli desbanca Ferrari em último treino livre de Mônaco na F1
Lewis Hamilton e Charles Leclerc fecham pódio do TL3 do circuito monegasco
- Matéria
- Mais Notícias
Kimi Antonelli voltou ao topo da Fórmula 1, neste sábado (6), no terceiro – e último – treino livre do GP de Mônaco. Após duas dobradinhas da Ferrari, foi a vez do italiano assumir a liderança em Monte Carlo, seguido por Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Desta vez, o responsável pela bandeira vermelha foi Oliver Bearman, da Haas. Gabriel Bortoleto se manteve no Top 10, assim como seu companheiro da Audi.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Com pouco mais de 15 minutos de sessão, a liderança seguia mudando de mãos. Russell chegou a colocar a Mercedes na ponta, mas logo foi superado por Leclerc. Hamilton também assumiu a primeira colocação em determinado momento, abrindo vantagem sobre o companheiro de equipe.
A Ferrari parecia ter o carro mais competitivo do início da atividade, mas a situação mudou conforme a pista evoluiu. Lando Norris apareceu entre os primeiros colocados e, pouco depois, Andrea Kimi Antonelli colocou a Mercedes novamente no topo da tabela de tempos.
Na metade final do treino, os pilotos passaram a buscar voltas de classificação. Antonelli encontrou um ritmo impressionante e começou a abrir vantagem na liderança. O italiano chegou a colocar mais de meio segundo sobre Leclerc, enquanto Hamilton aparecia logo atrás tentando reduzir a diferença.
O período também foi marcado por alguns sustos. Liam Lawson escapou por pouco de um acidente na região da Piscina após perder momentaneamente o controle do carro. Franco Colapinto também encontrou dificuldades e tocou levemente as barreiras no Hairpin e na Sainte-Devote, mas conseguiu retornar aos boxes sem maiores consequências.
Desempenho do brasileiro
Gabriel Bortoleto teve uma sessão limpa em Monte Carlo. Sem cometer erros e evitando os incidentes que marcaram a atividade de outros pilotos, o brasileiro aproveitou o terceiro treino livre para acumular voltas e ganhar confiança para a classificação.
O piloto da Audi apareceu constantemente entre os dez primeiros colocados e encerrou a atividade com o sétimo melhor tempo. A marca de 1min13s820 o deixou à frente de nomes como Isack Hadjar, Lando Norris e Nico Hülkenberg. O resultado mantém o bom desempenho apresentado por Bortoleto ao longo do fim de semana e dá ao brasileiro expectativas positivas para a sessão classificatória.
Bandeira vermelha no fim
Aos 15 minutos para o fim, a bandeira vermelha precisou ser acionada pela primeira vez na sessão. Enquanto tentava evitar Russell na pista, Oliver Bearman pegou sujeira, perdeu a traseira e foi de encontro ao muro em velocidade. A pista estreita impede que a disputa aconteça se um carro estiver parado.
Ollie Bearman crashes out of FP3 😱— Formula 1 (@F1) June 6, 2026
Here is how the moment happened at Massenet 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/S7ME5vNxft
A Haas foi retirada sem demora, e, apesar dos detritos ainda presentes, as autoridades de prova acionaram a bandeira amarela localizada. A decisão, porém, foi rapidamente abortada, pois a saída dos boxes voltou a ser fechada. Como o cronômetro não para em treinos livros, os pilotos voltaram para o circuito faltando apenas quatro minutos para o fim. Não houve, então, grandes mudanças na tabela.
➡️ Bortoleto garante top-10 nos dois treinos livres do GP de Mônaco
Resultado final do TL3
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
1
Kimi Antonelli
Mercedes
1:12.720
2
Charles Leclerc
Ferrari
1:13.047
3
Lewis Hamilton
Ferrari
1:13.051
4
George Russell
Mercedes
1:13.483
5
Max Verstappen
Red Bull Racing
1:13.662
6
Oscar Piastri
McLaren
1:13.698
7
Gabriel Bortoleto
Sauber
1:13.820
8
Isack Hadjar
Racing Bulls
1:13.877
9
Lando Norris
McLaren
1:14.006
10
Nico Hülkenberg
Sauber
1:14.050
11
Esteban Ocon
Haas
1:14.278
12
Carlos Sainz Jr.
Williams
1:14.336
13
Pierre Gasly
Alpine
1:14.480
14
Oliver Bearman
Haas
1:14.487
15
Liam Lawson
Racing Bulls
1:14.587
16
Alexander Albon
Williams
1:14.801
17
Arvid Lindblad
Racing Bulls
1:14.918
18
Sergio Pérez
Cadillac
1:14.945
19
Franco Colapinto
Alpine
1:15.179
20
Valtteri Bottas
Cadillac
1:15.451
21
Fernando Alonso
Aston Martin
1:15.567
22
Lance Stroll
Aston Martin
1:15.921
🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP de Mônaco
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias