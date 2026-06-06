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Antonelli desbanca Ferrari em último treino livre de Mônaco na F1

Lewis Hamilton e Charles Leclerc fecham pódio do TL3 do circuito monegasco

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Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/06/2026
08:40
Atualizado há 1 hora
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O italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, lidera a temporada da Fórmula 1
imagem cameraO italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, lidera a temporada da Fórmula 1 (Foto: Andrej Ivanov / AFP)
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Kimi Antonelli voltou ao topo da Fórmula 1, neste sábado (6), no terceiro – e último – treino livre do GP de Mônaco. Após duas dobradinhas da Ferrari, foi a vez do italiano assumir a liderança em Monte Carlo, seguido por Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Desta vez, o responsável pela bandeira vermelha foi Oliver Bearman, da Haas. Gabriel Bortoleto se manteve no Top 10, assim como seu companheiro da Audi.

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Com pouco mais de 15 minutos de sessão, a liderança seguia mudando de mãos. Russell chegou a colocar a Mercedes na ponta, mas logo foi superado por Leclerc. Hamilton também assumiu a primeira colocação em determinado momento, abrindo vantagem sobre o companheiro de equipe.

A Ferrari parecia ter o carro mais competitivo do início da atividade, mas a situação mudou conforme a pista evoluiu. Lando Norris apareceu entre os primeiros colocados e, pouco depois, Andrea Kimi Antonelli colocou a Mercedes novamente no topo da tabela de tempos.

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Na metade final do treino, os pilotos passaram a buscar voltas de classificação. Antonelli encontrou um ritmo impressionante e começou a abrir vantagem na liderança. O italiano chegou a colocar mais de meio segundo sobre Leclerc, enquanto Hamilton aparecia logo atrás tentando reduzir a diferença.

O período também foi marcado por alguns sustos. Liam Lawson escapou por pouco de um acidente na região da Piscina após perder momentaneamente o controle do carro. Franco Colapinto também encontrou dificuldades e tocou levemente as barreiras no Hairpin e na Sainte-Devote, mas conseguiu retornar aos boxes sem maiores consequências.

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Desempenho do brasileiro

Gabriel Bortoleto teve uma sessão limpa em Monte Carlo. Sem cometer erros e evitando os incidentes que marcaram a atividade de outros pilotos, o brasileiro aproveitou o terceiro treino livre para acumular voltas e ganhar confiança para a classificação.

O piloto da Audi apareceu constantemente entre os dez primeiros colocados e encerrou a atividade com o sétimo melhor tempo. A marca de 1min13s820 o deixou à frente de nomes como Isack Hadjar, Lando Norris e Nico Hülkenberg. O resultado mantém o bom desempenho apresentado por Bortoleto ao longo do fim de semana e dá ao brasileiro expectativas positivas para a sessão classificatória.

Gabriel Bortoleto vai aos boxes da Audi no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Mark Thompson/Getty Images/AFP)
Gabriel Bortoleto vai aos boxes da Audi no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Mark Thompson/Getty Images/AFP)

Bandeira vermelha no fim

Aos 15 minutos para o fim, a bandeira vermelha precisou ser acionada pela primeira vez na sessão. Enquanto tentava evitar Russell na pista, Oliver Bearman pegou sujeira, perdeu a traseira e foi de encontro ao muro em velocidade. A pista estreita impede que a disputa aconteça se um carro estiver parado.

A Haas foi retirada sem demora, e, apesar dos detritos ainda presentes, as autoridades de prova acionaram a bandeira amarela localizada. A decisão, porém, foi rapidamente abortada, pois a saída dos boxes voltou a ser fechada. Como o cronômetro não para em treinos livros, os pilotos voltaram para o circuito faltando apenas quatro minutos para o fim. Não houve, então, grandes mudanças na tabela.

➡️ Bortoleto garante top-10 nos dois treinos livres do GP de Mônaco

Resultado final do TL3

PosiçãoPilotoEquipeTempo

1

Kimi Antonelli

Mercedes

1:12.720

2

Charles Leclerc

Ferrari

1:13.047

3

Lewis Hamilton

Ferrari

1:13.051

4

George Russell

Mercedes

1:13.483

5

Max Verstappen

Red Bull Racing

1:13.662

6

Oscar Piastri

McLaren

1:13.698

7

Gabriel Bortoleto

Sauber

1:13.820

8

Isack Hadjar

Racing Bulls

1:13.877

9

Lando Norris

McLaren

1:14.006

10

Nico Hülkenberg

Sauber

1:14.050

11

Esteban Ocon

Haas

1:14.278

12

Carlos Sainz Jr.

Williams

1:14.336

13

Pierre Gasly

Alpine

1:14.480

14

Oliver Bearman

Haas

1:14.487

15

Liam Lawson

Racing Bulls

1:14.587

16

Alexander Albon

Williams

1:14.801

17

Arvid Lindblad

Racing Bulls

1:14.918

18

Sergio Pérez

Cadillac

1:14.945

19

Franco Colapinto

Alpine

1:15.179

20

Valtteri Bottas

Cadillac

1:15.451

21

Fernando Alonso

Aston Martin

1:15.567

22

Lance Stroll

Aston Martin

1:15.921

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