Narrador da Globo volta para transmissão da F1 no GP de Miami
Emissora carioca volta a transmitir as atividades em seu canal fechado
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A Fórmula 1 estará de volta finalmente, após o cancelamento das etapas de Bahrein e Arábia Saudita, no primeiro fim de semana de maio. Em busca de manter o alto nível nas transmissão, a TV Globo separou uma equipe de peso para comandar o GP de Miami do início ao fim. Dessa vez, a narração não será de Everaldo Marques que assumiu a responsabilidade na abertura da temporada.
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Assim como em outros nove GPs do calendário, as atividades em Miami não terão transmissão em TV aberta. A programação completa – com treinos livres, classificações, corrida sprint e a prova principal de domingo – será exibida pelo SporTV, além das plataformas Globoplay e F1TV.
Equipe de transmissão em Miami
Após contar com Everaldo Marques nas etapas iniciais, os fãs da Fórmula 1 poderão acompanhar todas as atividades do Grande Prêmio de Miami com a narração de Bruno Fonseca. A decisão da emissora retoma a ideia inicial da temporada: enquanto Evê narra as corridas na Globo, Bruno assume a etapa no canal fechado.
Tradicionais nomes do automobilismo são cotados para dividir a cabine com o narrador, seguindo o formato dos últimos fins de semana da Fórmula 1. Entre eles, destacam-se Luciano Burti, Christian Fittipaldi e Rafael Lopes. Os comentários são dos repórteres Mariana Becker, Guilherme Pereira e Julia Guimarães.
Maratona de automobilismo na Globo
A expectativa é de que cerca de 20 horas de transmissão sejam feitas pela Rede Globo durante o fim de semana do GP de Miami, que acontece entre os dias 1º e 3 de maio. Com um combinadão de F1 e F2, a programação marca o retorno do automobilismo ao SporTV após a pausa de abril – causada pela guerra no Oriente Médio.
A maratona do fim de semana será extensa e distribuída ao longo de três dias. Na sexta-feira (1º), a programação abre às 10h30 e segue até 18h (de Brasília), reunindo treinos, a definição do grid da sprint e as primeiras atividades da Fórmula 2, que retorna após mudanças no calendário.
O sábado (2) mantém o ritmo, com transmissão contínua a partir do mesmo horário, destacando as sessões classificatórias tanto da F2 quanto da Fórmula 1.
No domingo (3), o foco se volta para as corridas. A exibição começa às 13h com o pré-evento, passa pela prova da Fórmula 2 e chega ao ponto alto às 17h, quando acontece a corrida principal da Fórmula 1. Para finalizar, as análises e repercussões da etapa.
Quem lidera a F1 após três etapas?
Com a vitória no GP do Japão, Kimi Antonelli chegou a liderança do Mundial de Pilotos com 72 pontos conquistados. Seu companheiro de Mercedes, George Russell, aparece em segundo lugar com 63. Logo atrás vem a dupla da Ferrari: Charles Leclerc, terceiro colocado com 49 pontos, e Lewis Hamilton, quarto com 41. Veja a lista completa aqui.
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