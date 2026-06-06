Recordes tornaram Ayrton Senna o 'Rei de Mônaco' na F1
Brasileiro registra uma série de recordes no tradicional circuito monegasco
- Matéria
- Mais Notícias
Se tem alguém que conheceu o circuito de Mônaco, foi Ayrton Senna. Conhecido como o "Rei de Mônaco", o brasileiro não recebeu essa alcunha apenas por morar no Principado, mas pelas atuações e vitórias marcantes nas ruas de Monte Carlo. Embora o palco tenha sido também cenário de um dos erros mais famosos de sua carreira, a etapa da Fórmula 1 ocupa um lugar especial na trajetória do tricampeão mundial.
Relacionadas
- Fórmula 1
Vice-líder da F1, George Russell nunca terminou acima do quinto lugar em Mônaco
Fórmula 105/06/2026
- Fórmula 1
Campeão mundial da F1 caiu no mar após batida no GP de Mônaco em 1955
Fórmula 105/06/2026
- Fórmula 1
Ayrton Senna bate em Mônaco, ignora F1 e volta para casa a pé; relembre
Fórmula 104/06/2026
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Demorou cerca de três anos para Senna conquistar sua primeira vitória no Grande Prêmio, após uma dura estreia em 1984. A partir daí, o brasileiro aproveitou as curvas apertadas de Mônaco como ninguém. A liderança foi confirmada em seis oportunidades ao todo, mas poderia ter sido sete, não fosse o erro que o tirou uma vantagem de mais de 50 segundos no topo do pelotão.
A coroação de Ayrton como "Rei de Mônaco" aconteceu em 1993, ano de sua última vitória no tradicional circuito monegasco. A temporada, inclusive, ficou marcada por sua despedida da McLaren. Naquele domingo, o brasileiro voltou a mostrar por que era considerado quase imbatível nas ruas do Principado.
Após largar em terceiro, Senna herdou a liderança depois dos abandonos de Alain Prost e Michael Schumacher e não desperdiçou a oportunidade de conquistar mais uma vitória diante do público monegasco. O triunfo foi construído com autoridade. Ao longo da corrida, Ayrton abriu vantagem confortável para Damon Hill, que terminou na segunda colocação sem conseguir ameaçar a liderança do brasileiro.
O resultado teve ainda um significado especial para os líderes. Com a sexta vitória em Mônaco, Ayrton Senna superou o recorde de cinco triunfos que pertencia a Graham Hill, pai de Damon e até então maior campeão da história da prova. Hill e Schumacher se mantêm até hoje como os segundos maiores vencedores da etapa monegasca – atrás apenas do brasileiro.
Recordes do GP de Mônaco
- Mais vitórias: Ayrton Senna (6)
- Mais pole position: Ayrton Senna (6)
- Mais pódios: Ayrton Senna (8)
- Mais vitórias consecutivas: Ayrton Senna (5)
No atual grid da Fórmula 1, Lewis Hamilton é o piloto que mais se aproxima da marca de Senna. O heptacampeão mundial soma três vitórias no Grande Prêmio de Mônaco. Logo atrás aparecem Fernando Alonso e Max Verstappen, com duas conquistas cada: o espanhol venceu em 2006 e 2007, enquanto o holandês triunfou em 2021 e 2023.
➡️ GP de Mônaco marca milésima corrida da McLaren na F1
Próxima etapa da F1
O próximo compromisso da F1 está marcado para os dias 5 a 7 de junho, quando acontece o Grande Prêmio de Mônaco. A disputa volta a contar com três treinos livres, além da classificação tradicional no sábado, antes da prova principal. A corrida principal está marcada para as 10h (de Brasília) do domingo (7).
🏎️ Aposte na vitória do brasileiro Gabriel Bortoleto na F1
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias