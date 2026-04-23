F1 anuncia mudança na programação para GP de Miami; entenda

A Federação Internacional do Automobilismo (FIA) anunciou uma alteração estratégica para o Grande Prêmio de Miami. O único treino livre da etapa, que segue o formato Sprint, terá sua duração ampliada de 60 para 90 minutos. A sessão está marcada para a próxima sexta-feira (1º de maio), às 13h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A medida visa compensar o longo período de inatividade da categoria e as recentes atualizações no regulamento técnico. Devido à extensão do treino, as demais atividades de pista da Fórmula 1 e da Fórmula 2 no circuito da Flórida foram atrasadas em 30 minutos. Com isso, a classificação Sprint de sexta-feira passa a ocorrer às 18h.

Reajuste técnico e energia elétrica

A decisão da entidade fundamenta-se na complexidade das unidades de potência de 2026, que agora dependem majoritariamente do sistema híbrido e da recuperação de energia elétrica. Após críticas e incidentes na pista, como o acidente de Oliver Bearman no GP do Japão, a FIA realizou três reuniões com as equipes para ajustar regras de segurança, largadas e disputas sob chuva. Miami será o laboratório inicial para essas modificações, exigindo tempo extra de pista para que os pilotos se familiarizem com os novos sistemas.

continua após a publicidade

🏎️ Aposte na vitória do seu piloto favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ McLaren projeta evolução na Fórmula 1 para temporada 2026

➡️ Narrador da Globo volta para transmissão da F1 no GP de Miami

Calendário encurtado e mudanças na F2

O GP de Miami marca o retorno da Fórmula 1 após um vácuo de cinco semanas. A última prova foi o GP do Japão, em 29 de março. O intervalo inesperado ocorreu devido ao cancelamento das etapas do Bahrein e da Arábia Saudita, retiradas do cronograma em decorrência dos conflitos geopolíticos no Oriente Médio envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel. Atualmente, a temporada 2026 prevê 22 das 24 corridas originais.

continua após a publicidade

O ajuste no calendário também impactou a Fórmula 2, que fará uma estreia histórica na América do Norte. As rodadas de Bahrein e Arábia Saudita foram realocadas para Miami e Montreal (Canadá). Entre os nomes de destaque na categoria de acesso, os brasileiros Rafael Câmara e Emmo Fittipaldi buscam protagonismo em suas temporadas de estreia no desafiador asfalto norte-americano.

GP de Miami: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 01 DE MAIO

🏎️ Treino Livre 1 - 13h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação Sprint - 18h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 02 DE MAIO

🏎️ Sprint - 13h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação da Corrida - 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 03 DE MAIO

🏎️ Corrida - A partir de 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial