GP da Áustria marcou conquista inédita de Gabriel Bortoleto na F1 Brasileiro pontuou pela primeira vez na carreira durante a etapa austríaca

Há pouco menos de um ano, no dia 29 de junho de 2025, Gabriel Bortoleto viveu no GP da Áustria um dos momentos mais marcantes de sua carreira na Fórmula 1. No Red Bull Ring, o brasileiro confirmou a posição conquistada na classificação e garantiu seus primeiros pontos da carreira na categoria. Resultado encerrou um jejum de mais de sete anos sem pilotos do Brasil na zona de pontuação.

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A atuação histórica de Bortoleto começou, na verdade, um dia antes. Ainda no Q2, o piloto da Sauber impressionou ao garantir uma vaga inédita no Q3. Na sessão decisiva da classificação, o brasileiro registrou 1min05s276 e assegurou a oitava posição no grid, ficando a apenas 1,305 s da pole position conquistada por Lando Norris.

Gabriel começou bem a prova principal e chegou a ocupar a sexta colocação após a primeira janela de pit stops. Quando chegou sua vez de ir aos boxes, porém, o novato caiu para 13º. O brasileiro, entretanto, se recuperou rapidamente e voltou ao grupo dos dez primeiros, posição que manteve até a bandeirada para receber a bandeira quadriculada em oitavo lugar e somar seus primeiros pontos na categoria.

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Gabriel Bortoleto, da Sauber durante treino em Spielberg, Áustria (foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Feitos para o Brasil

Com o resultado, Bortoleto é o 20º brasileiro a pontuar na categoria. Ele se junta a nomes como Ayrton Senna, Felipe Massa, Rubens Barrichello, Chico Landi, José Carlos Pace e Emerson Fittipaldi. O primeiro ponto do Brasil na F1 foi em 1956, quando Chico Landi chegou em quarto no GP da Argentina. O último foi feito por Bortoleto, em 2025.

Além disso, a conquista de Gabriel quebrou o jejum de pontos de brasileiros na F1 após sete anos, sete meses e três dias. Até então, o último ponto brasileiro na categoria havia sido de Felipe Massa no GP de Abu Dhabi da temporada de 2017.

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De volta onde tudo começou

Agora, exatamente um ano depois de conquistar os primeiros pontos da carreira na Fórmula 1, Bortoleto retorna ao Red Bull Ring em um cenário diferente. O brasileiro chega à Áustria mais experiente e embalado pela evolução demonstrada ao longo de sua trajetória na categoria.

O circuito austríaco, porém, sempre terá um lugar especial em sua carreira. Foi em Spielberg que Bortoleto transformou uma classificação histórica em seus primeiros pontos na Fórmula 1, encerrando um longo jejum brasileiro na zona de pontuação e iniciando um novo capítulo para o automobilismo nacional na categoria.

Bortoleto fica fora de treino da F1

Gabriel Bortoleto não participará do primeiro treino livre do GP da Áustria. A Audi confirmou que o brasileiro cederá seu carro ao estoniano Paul Aron nesta sexta-feira (26), dando sequência ao cumprimento da regra da Fórmula 1. As equipes são obrigadas a utilizarem pilotos novatos em sessões oficiais ao longo da temporada.

Piloto reserva da Alpine, Aron foi escolhido pela equipe alemã para realizar duas participações em 2026. A primeira delas aconteceu no GP de Barcelona-Catalunha, quando assumiu o carro de Nico Hulkenberg durante a abertura das atividades da etapa espanhola. Agora, será a vez de substituir Bortoleto no Red Bull Ring.

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