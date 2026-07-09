Quantas Copas do Mundo tem a França? Franceses venceram o Marrocos por 2 a 0 nesta quinta-feira (9)

A França está na semifinal da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá depois de bater Marrocos por 2 a 0 nesta quinta-feira (9), em Boston. A seleção comandada por Mbappé, que fez mais um gol, vai em busca de seu terceiro título Mundial.

A França venceu a Copa do Mundo em 1998, em final contra o Brasil, e em 2018, em final contra a Croácia. Diante da Seleção Brasileira, Zinedine Zidane (2x) e Petit marcaram os gols. O duelo terminou 3 a 0 para os franceses. Contra a Croácia, novo placar elástico. Dessa vez, Griezmann, Pogba , Mandzukic (contra) e Mbappé fizeram os gols.

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Em 2022, a França jogou a final da Copa do Mundo contra a Argentina de Lionel Messi. Os hermanos venceram nos pênaltis depois de um grande 3 a 3 no tempo normal.

Mbappé na partida entre França e Marrocos na Copa (Imagem: Frank Fife / AFP)

Como foi França x Marrocos na Copa do Mundo

A França começou pressionando. Logo aos três minutos, Mbappé recebeu na entrada da área e finalizou para boa defesa de Bono. Na sequência, Upamecano também levou perigo em cabeceio defendido pelo goleiro marroquino.

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O Marrocos se fechou no campo defensivo e tentou esfriar o jogo com troca de passes entre zagueiros e meio-campistas. A primeira grande chance francesa veio em contra-ataque. Doué roubou a bola de Hakimi, Olise acelerou pelo meio e acionou Mbappé, que foi derrubado por Mazraoui dentro da área. O árbitro marcou pênalti, e o VAR confirmou a decisão. A cobrança, porém, demorou a ser autorizada. Mbappé reclamou da espera, perdeu a concentração e bateu mal, no canto direito. Bono caiu para defender e manter o 0 a 0.

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A França voltou para o segundo tempo mantendo o controle. O time de Deschamps trocou passes no campo ofensivo e seguiu buscando espaço contra uma defesa marroquina muito compacta. Aos 14 minutos, saiu o gol. Doué dominou e serviu Mbappé. O camisa 10 recebeu de frente para Diop, ajeitou o corpo e finalizou de perna direita, com efeito, para abrir o placar. Os jogadores do Marrocos reclamaram de um possível toque de mão em momento anterior da jogada, mas o gol foi validado após checagem do VAR.

O segundo gol francês veio aos 20 minutos. Dembélé arrancou em velocidade pelo meio, ajeitou com a perna direita e chutou rasteiro. Bono ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

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Depois do segundo gol, o Marrocos passou a ocupar mais o campo de ataque. Aos 36 minutos, El Ouahdi arrancou pelo lado esquerdo, passou por Koundé e sofreu falta perigosa. Na cobrança, Hakimi levantou na área, e a bola ficou viva, mas ninguém conseguiu concluir.

Mesmo com a pressão marroquina nos minutos finais, a França conseguiu administrar a vantagem. Mbappé deixou o campo aos 31 minutos da etapa final, após receber atendimento médico, e foi substituído por Mateta.