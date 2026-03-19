Tarólogo faz previsão para Corinthians x Chapecoense

Chapecoense e Corinthians irão se enfrentar na noite desta quinta-feira (19), às 21:30h (horário de Brasília), na Arena Condá, em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com a previsão do vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, o Corinthians tem ótimas chances de somar três pontos fora de casa.

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Previsão do jogo

As cartas apresentaram um forte início de jogo da Chape, investindo em domínio da posse, iniciativa de jogo e fortes chegadas ao ataque, no entanto, o time da casa não pode vacilar na defesa, para não dar espaço ao Corinthians.

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Já do lado visitante, o jogo será favorável na segunda etapa, onde o clube jogará pelo contra-ataque e buscando a posse de bola no campo de defesa adversário, não sofrendo muitos sustos na questão defensiva.

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Onde assistir Chapecoense x Corinthians

A Chapecoense e o Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (19), a partir das 21:30h (horário de Brasília), na Arena Condá. O confronto terá transmissão do Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming).

Buscando se recuperar na competição, a Chapecoense vem de um empate na última rodada e tenta fazer valer o mando de campo para somar pontos importantes diante de sua torcida. A equipe catarinense ocupa a parte intermediária da tabela.

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Já o Corinthians chega pressionado após um resultado negativo recente e vê o duelo como fundamental para se reaproximar das primeiras posições. O time paulista tenta reencontrar o caminho das vitórias e ganhar confiança na sequência da temporada.

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