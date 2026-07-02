Portugal x Croácia vira assunto nas redes por motivo inesperado: 'Medíocre' Primeiro tempo do jogo encerrou empatado em 0 x 0

O duelo entre Portugal e Croácia, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo, era um dos duelos mais esperados da 2ª fase. As duas seleções estão bem posicionadas no ranking da Fifa e prometiam um jogaço para entreter os fãs de futebol. Contudo, o cenário encontrado no 1º tempo da partida foi outro: um jogo sem gols ou grandes emoções.

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As expectativas não podiam ser baixas. Afinal, o jogo coloca frente a frente duas das maiores lendas do futebol mundial ainda em atividade: Cristiano Ronaldo, de 41 anos, e Luka Modric, de 40. ➡️Clique aqui para acompanhar a partida ao vivo em tempo real!

Assim, diversos internautas comentaram na rede social "X" que o jogo entre Portugal e Croácia não entregou a qualidade que prometia. Confira a repercussão da partida:

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➡️ Atitude de Cristiano Ronaldo durante Portugal x Croácia leva torcedores à loucura

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Portugal avançou pelo Grupo K com cinco pontos, impulsionado pela goleada de 5 x 0 sobre o Uzbequistão, jogo em que Ronaldo marcou duas vezes e se tornou o primeiro jogador da história a balançar as redes em seis Copas do Mundo diferentes. A Croácia, por sua vez, precisou se recuperar de uma derrota por 4 x 2 para a Inglaterra na estreia e garantiu a classificação com duas vitórias consecutivas sobre Panamá (1 x 0) e Gana (2 x 1).

Confrontos diretos entre Portugal x Croácia

Portugal e Croácia se enfrentaram dez vezes na história, com ampla vantagem para os portugueses: sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

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O confronto mais relevante em contexto de mata-mata aconteceu na Euro 2016, quando Portugal venceu por 1 x 0 na prorrogação, nas oitavas de final. Aquela equipe portuguesa, também liderada por Ronaldo, acabaria conquistando o título do torneio.

Na Liga das Nações 2020/21, os dois duelos renderam sete gols combinados: Portugal goleou por 4 x 1 em casa e depois venceu fora por 3 x 2 em Zagreb. Nos jogos da edição 2024/25, Portugal venceu em casa por 2 x 1 antes de empatar em 1 x 1 na Croácia.

A única vitória croata contra Portugal aconteceu em amistoso de junho de 2024, quando a Croácia venceu por 2 x 1 em Lisboa. Um dado se destaca nos cinco encontros mais recentes: ambas as equipes marcaram em todos eles.