logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Declaração de Gonçalo Ramos após Portugal x Croácia pega mal: 'Egocêntrico'

Atacante foi responsável por gol de classificação de Portugal na Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 23:05
Favorite o Lance! no Google
Gonçalo Ramos marcou gol da vitória de Portugal sobre a Croácia na Copa do Mundo
Gonçalo Ramos marcou gol da vitória de Portugal sobre a Croácia na Copa do Mundo (Foto: Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O atacante Gonçalo Ramos foi o herói da classificação de Portugal para as oitavas de final da Copa do Mundo. O camisa 9 foi o responsável pelo gol da vitória da seleção portuguesa diante da Croácia por 2 a 1, nesta quinta-feira (2), no Canadá, pela segunda rodada do Mundial.

continua após a publicidade
  • CR7 em jogo pela Croácia

    Portugal busca virada épica no fim, elimina a Croácia e Modrić se despede

    Copa do Mundo 2026
    Há 36 minutos
  • Jogadores de Portugal comemorando

    Portugal x Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo: veja data e horário

    Copa do Mundo 2026
    Há 40 minutos
  • Cristiano Ronaldo em Portugal x Croácia pela Copa do Mundo de 2026

    Pênalti em Portugal x Croácia divide opiniões: ‘O primeiro’

    Fora de Campo
    Há 1 hora

    • ➡️ Gol anulado da Croácia contra Portugal chama atenção: 'Claramente'

    O gol do atacante aconteceu de forma dramática. Nos acréscimos do segundo tempo, ele subiu mais alto que a defesa croata para cabecear para o fundo das redes. Após o feito, ele protagonizou uma entrevista polêmica.

    ➡️ Pênalti em Portugal x Croácia divide opiniões: 'O primeiro'

    — A verdade é que quem me conhece já sabe que quando precisa de gol nos últimos minutos eu estou lá. Não é a primeira nem a segunda nem a terceira vez, e sempre que precisarem de gol nos últimos minutos podem chamar o Gonçalo Ramos! — disse o atacante.

    continua após a publicidade
  • Jogadores de portugal comemoram classificação diante da Croácia na Copa do Mundo

    Gol legal? Especialista bate martelo em polêmica de Portugal x Croácia

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 minutos
  • Jogadores de Portugal comemorando

    Imprensa internacional reage à virada polêmica de Portugal: 'Final dramático'

    Futebol Internacional
    Há 11 minutos
  • Var analisa lance em Portugal x Croácia

    Chip na bola que salvou Portugal na Copa: entenda como funciona a tecnologia

    Copa do Mundo 2026
    Há 10 minutos

    • Nas redes sociais, a fala do camisa 9 viralizou e pegou mal entre os torcedores. Veja a reação abaixo:

    Como foi Portugal x Croácia

    Texto por: Izabella Giannola

    Portugal começou pressionando e criou as principais chances da partida, especialmente com Bruno Fernandes, que parou em grande defesa de Livakovic, e Renato Veiga, que cabeceou por cima após cobrança de escanteio. A equipe de Roberto Martínez controlou a posse de bola, mas encontrou dificuldades para furar a defesa fechada da Croácia, que se postava muito bem. Do outro lado, os croatas apostaram em uma postura mais reativa e chegaram com Budimir, sem assustar Diogo Costa. Sem espaços pelo meio, Portugal passou a insistir nos cruzamentos. Após a pausa para a hidratação, a Croácia começou a aparecer mais no jogo.

    📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

    Mesmo assim, um ponto que chamou atenção foram alguns reações da torcida em cima de Cristiano Ronaldo. No BMO Field, Cristiano Ronaldo também virou personagem nas arquibancadas. A cada participação do camisa 7, o estádio alternou entre aplausos e vaias, evidenciando uma torcida dividida. Enquanto parte dos presentes demonstra confiança de que o atacante pode decidir a partida a qualquer momento, outra parcela criticava sua atuação.

    continua após a publicidade

    Mesmo assim, o primeiro tempo terminou no 0 a 0, deixando a responsabilidade toda para a segunda etapa.

    A Croácia voltou melhor para o segundo tempo e abriu o placar aos sete minutos, com Perišić, após jogada pela direita. Antes, Kovačić já havia exigido boa defesa de Diogo Costa. Portugal respondeu com Rafael Leão, que acertou o travessão, e chegou a empatar com Cristiano Ronaldo, mas o gol foi anulado por impedimento confirmado pelo VAR.

    Na sequência, Roberto Martínez colocou Bernardo Silva e Gonçalo Ramos em campo para aumentar o poder ofensivo. Aos 19 minutos, o VAR passou a analisar um possível pênalti sobre Renato Veiga após um agarrão de Vlašić dentro da área. Validado, ficou nas mãos de Cristiano Ronaldo.

    Batendo tranquilo e seguro, garantiu seu primeiro gol em um mata-mata em Copa do Mundo. E o gol deu outro ritmo à partida. E não parou por aí. Mais um gol anulado, desta vez da Croácia - marcado por Sucic, que estava impedido.

    Foi o terceiro gol invalidado pelo VAR na partida: antes, Portugal já havia tido um gol de Cristiano Ronaldo anulado, enquanto os croatas também tiveram um tento de Matanović cancelado.

    Na tentativa de dar novo fôlego ao time, Roberto Martínez promoveu mudanças que chamaram atenção. Além de já ter sacado Bruno Fernandes e Vitinha, o treinador surpreendeu ao substituir Cristiano Ronaldo aos 36 minutos. O camisa 7 deixou o gramado visivelmente irritado, gesticulando e demonstrando incredulidade ao ver seu número na placa de substituição.

    Rúben Neves entrou em seu lugar, enquanto Portugal passou a apostar em uma formação diferente para tentar evitar que a decisão fosse para a prorrogação.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Com dez minutos de acréscimos, era tudo ou nada. A insistência de Rafael Leão finalmente foi recompensada nos acréscimos. Aos 48 minutos do segundo tempo, o atacante recebeu pela esquerda, chegou à linha de fundo e levantou mais uma bola na área. Desta vez, Gonçalo Ramos levou a melhor entre os zagueiros croatas e cabeceou firme para o fundo das redes de Livaković.

    E quando tudo parecia resolvido, no último minuto, a Croácia marca e empata. Matanović desviou de cabeça, a bola bateu em Pašalić e, na tentativa de afastar o perigo, Rúben Neves acabou marcando contra. O árbitro, porém, foi chamado pelo VAR e anulou o lance por impedimento de Pašalić no momento do primeiro desvio de Matanović. Foi o quarto gol invalidado da partida, o terceiro da Croácia.

    O impedimento foi atestado pela tecnologia do chip na bola. Portugal classificado, com emoção até o final.

    Jogadores de Portugal comemorando
    Jogadores de Portugal comemoram gol contra Croácia na Copa (Imagem: Cole Burston / AFP)
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    CR7 em jogo pela Croácia

    Copa do Mundo 2026

    Portugal x Croácia: veja melhores momentos de jogo da segunda fase da Copa do Mundo

    Há 28 minutos
    Modric gesticula em seu último jogo de Copa do Mundo na derrota da Croácia para Portugal

    Fora de Campo

    Gol anulado da Croácia contra Portugal chama atenção: 'Claramente'

    Há 29 minutos
    Colômbia e Gana se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Onde Assistir

    Colômbia x Gana: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Há 36 minutos
    gonçalo ramos - seleção portuguesa

    Copa do Mundo 2026

    Gonçalo Ramos dispara após classificação de Portugal: 'Quando precisar, chama'

    Há 39 minutos
    Modric coloca as mãos na cabeça durante o jogo entre Croácia e Portugal, pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Modric se despede das Copas do Mundo em derrota cruel da Croácia

    Há 42 minutos
    Jogadores de Portugal comemorando

    Copa do Mundo 2026

    Portugal x Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo: veja data e horário

    Há 43 minutos
    Mais LANCE!
    Cristiano Ronaldo lamenta lance em Portugal x Croácia

    Reação de Cristiano Ronaldo com substituição viraliza: 'Pode não'

    Cristiano Ronaldo cobrando pênalti

    Quantos gols faltam para Cristiano Ronaldo chegar ao gol 1000?

    CR7 em jogo pela Croácia

    Portugal busca virada épica no fim, elimina a Croácia e Modrić se despede

    Perisic marcou o primeiro gol da partida contra Portugal.

    Perisic entra para lista de jogadores mais velhos a marcar em Copa do Mundo

    Cristiano Ronaldo em Portugal x Croácia pela Copa do Mundo de 2026

    Pênalti em Portugal x Croácia divide opiniões: 'O primeiro'

    Cristiano Ronaldo comemora gol em Portugal x Croácia

    Cristiano Ronaldo faz primeiro gol em mata-mata de Copa do Mundo

    Cristiano Ronaldo comemora gol em Portugal x Croácia

    Cristiano Ronaldo marca em Portugal x Croácia e torcedores reagem: 'Penaldo'

    Seleção Brasileira quebrou uma escrita de 24 anos nesta Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Uniformes definidos para Brasil x Noruega na Copa do Mundo; confira

    Cristiano Ronaldo pela seleção portuguesa

    Quantos gols Cristiano Ronaldo tem em Copas do Mundo?