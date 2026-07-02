Declaração de Gonçalo Ramos após Portugal x Croácia pega mal: 'Egocêntrico'
Atacante foi responsável por gol de classificação de Portugal na Copa do Mundo
O atacante Gonçalo Ramos foi o herói da classificação de Portugal para as oitavas de final da Copa do Mundo. O camisa 9 foi o responsável pelo gol da vitória da seleção portuguesa diante da Croácia por 2 a 1, nesta quinta-feira (2), no Canadá, pela segunda rodada do Mundial.
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O gol do atacante aconteceu de forma dramática. Nos acréscimos do segundo tempo, ele subiu mais alto que a defesa croata para cabecear para o fundo das redes. Após o feito, ele protagonizou uma entrevista polêmica.
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— A verdade é que quem me conhece já sabe que quando precisa de gol nos últimos minutos eu estou lá. Não é a primeira nem a segunda nem a terceira vez, e sempre que precisarem de gol nos últimos minutos podem chamar o Gonçalo Ramos! — disse o atacante.
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Nas redes sociais, a fala do camisa 9 viralizou e pegou mal entre os torcedores. Veja a reação abaixo:
Queria ter uma auto estima assim pqp 😂— LeoSilva (@Leo_Ou_Leo) July 3, 2026
Português é mt egocêntrico msm pqp— Luis Felipe ᶜʳᶠ (@luixfalcao) July 3, 2026
gonçalo ramos se achando o salvador da patria por um gol achado, na primeira oportunidade vai pipocar na reserva e deixar portugal na mao contra a espanha— KingPanda (@kingpandabet) July 3, 2026
Confiança do Ronaldo Fenômeno no auge— Renato Silva (@Renatocajobi88) July 3, 2026
Futebol do Enner Valência kkk
Vai marcar no último minuto contra a Espanha.... Gol de honra. 5x1 Espanha.— FOI A PEOR DAS ÉPOCAS (@monsieurcarioca) July 3, 2026
Como foi Portugal x Croácia
Texto por: Izabella Giannola
Portugal começou pressionando e criou as principais chances da partida, especialmente com Bruno Fernandes, que parou em grande defesa de Livakovic, e Renato Veiga, que cabeceou por cima após cobrança de escanteio. A equipe de Roberto Martínez controlou a posse de bola, mas encontrou dificuldades para furar a defesa fechada da Croácia, que se postava muito bem. Do outro lado, os croatas apostaram em uma postura mais reativa e chegaram com Budimir, sem assustar Diogo Costa. Sem espaços pelo meio, Portugal passou a insistir nos cruzamentos. Após a pausa para a hidratação, a Croácia começou a aparecer mais no jogo.
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Mesmo assim, um ponto que chamou atenção foram alguns reações da torcida em cima de Cristiano Ronaldo. No BMO Field, Cristiano Ronaldo também virou personagem nas arquibancadas. A cada participação do camisa 7, o estádio alternou entre aplausos e vaias, evidenciando uma torcida dividida. Enquanto parte dos presentes demonstra confiança de que o atacante pode decidir a partida a qualquer momento, outra parcela criticava sua atuação.
Mesmo assim, o primeiro tempo terminou no 0 a 0, deixando a responsabilidade toda para a segunda etapa.
A Croácia voltou melhor para o segundo tempo e abriu o placar aos sete minutos, com Perišić, após jogada pela direita. Antes, Kovačić já havia exigido boa defesa de Diogo Costa. Portugal respondeu com Rafael Leão, que acertou o travessão, e chegou a empatar com Cristiano Ronaldo, mas o gol foi anulado por impedimento confirmado pelo VAR.
Na sequência, Roberto Martínez colocou Bernardo Silva e Gonçalo Ramos em campo para aumentar o poder ofensivo. Aos 19 minutos, o VAR passou a analisar um possível pênalti sobre Renato Veiga após um agarrão de Vlašić dentro da área. Validado, ficou nas mãos de Cristiano Ronaldo.
Batendo tranquilo e seguro, garantiu seu primeiro gol em um mata-mata em Copa do Mundo. E o gol deu outro ritmo à partida. E não parou por aí. Mais um gol anulado, desta vez da Croácia - marcado por Sucic, que estava impedido.
Foi o terceiro gol invalidado pelo VAR na partida: antes, Portugal já havia tido um gol de Cristiano Ronaldo anulado, enquanto os croatas também tiveram um tento de Matanović cancelado.
Na tentativa de dar novo fôlego ao time, Roberto Martínez promoveu mudanças que chamaram atenção. Além de já ter sacado Bruno Fernandes e Vitinha, o treinador surpreendeu ao substituir Cristiano Ronaldo aos 36 minutos. O camisa 7 deixou o gramado visivelmente irritado, gesticulando e demonstrando incredulidade ao ver seu número na placa de substituição.
Rúben Neves entrou em seu lugar, enquanto Portugal passou a apostar em uma formação diferente para tentar evitar que a decisão fosse para a prorrogação.
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Com dez minutos de acréscimos, era tudo ou nada. A insistência de Rafael Leão finalmente foi recompensada nos acréscimos. Aos 48 minutos do segundo tempo, o atacante recebeu pela esquerda, chegou à linha de fundo e levantou mais uma bola na área. Desta vez, Gonçalo Ramos levou a melhor entre os zagueiros croatas e cabeceou firme para o fundo das redes de Livaković.
E quando tudo parecia resolvido, no último minuto, a Croácia marca e empata. Matanović desviou de cabeça, a bola bateu em Pašalić e, na tentativa de afastar o perigo, Rúben Neves acabou marcando contra. O árbitro, porém, foi chamado pelo VAR e anulou o lance por impedimento de Pašalić no momento do primeiro desvio de Matanović. Foi o quarto gol invalidado da partida, o terceiro da Croácia.
O impedimento foi atestado pela tecnologia do chip na bola. Portugal classificado, com emoção até o final.
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