Irmã de Cristiano Ronaldo faz revelação sobre futuro do atacante: 'Aproveitem'
Atacante disputa sua sexta Copa do Mundo
A seleção de Portugal enfrenta a Croácia, nesta quinta-feira (2), às 20h (de Brasília), no Canadá, pela segunda fase da Copa do Mundo. Antes do confronto, Kátia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, revelou que esta será o último Mundial do camisa 7.
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A declaração da parente do jogador foi dada ao canal Sportv de Portugal, às vésperas da partida contra a Croácia. O confronto pode marcar a despedida de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo. Até aqui, o camisa 7 tem dois gols marcados na atual edição do Mundial.
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— Pela informação que tenho, podem se despedir, porque eu acredito que esta é sua última Copa do Mundo. Então aproveitem. Acredito que não é ainda hoje que vão se despedir, mas está breve. Eu acredito muito que esta é a despedida. Por isso, aproveitem muito que vai ser difícil encontrar alguém igual. Não estou a falar de aposentadoria da seleção de Portugal. A informação que tenho de fonte segura, acredito que é the last dance (a última dança em inglês). Então, vamos aproveitar — disse Kátia.
Portugal x Croácia
As seleções europeias se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 20h (de Brasília), no Canadá, pela segunda fase da Copa do Mundo. Portugal chegou a atual fase do torneio após passar na segunda colocação do Grupo K.
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Do mesmo modo, a Croácia também ficou em segundo lugar do Grupo L. Ambas agora jogam a vida na competição na segunda fase do Mundial.
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