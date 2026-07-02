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Irmã de Cristiano Ronaldo faz revelação sobre futuro do atacante: 'Aproveitem'

Atacante disputa sua sexta Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 19:24
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Cristiano Ronaldo em chegada para partida entre Portugal x Croácia
Cristiano Ronaldo em chegada para partida entre Portugal x Croácia (Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A seleção de Portugal enfrenta a Croácia, nesta quinta-feira (2), às 20h (de Brasília), no Canadá, pela segunda fase da Copa do Mundo. Antes do confronto, Kátia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, revelou que esta será o último Mundial do camisa 7.

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    A declaração da parente do jogador foi dada ao canal Sportv de Portugal, às vésperas da partida contra a Croácia. O confronto pode marcar a despedida de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo. Até aqui, o camisa 7 tem dois gols marcados na atual edição do Mundial.

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    — Pela informação que tenho, podem se despedir, porque eu acredito que esta é sua última Copa do Mundo. Então aproveitem. Acredito que não é ainda hoje que vão se despedir, mas está breve. Eu acredito muito que esta é a despedida. Por isso, aproveitem muito que vai ser difícil encontrar alguém igual. Não estou a falar de aposentadoria da seleção de Portugal. A informação que tenho de fonte segura, acredito que é the last dance (a última dança em inglês). Então, vamos aproveitar — disse Kátia.

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    Kátia e Cristiano Ronaldo abraçados em registro pessoal (Foto: Reprodução / Instagram)

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    As seleções europeias se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 20h (de Brasília), no Canadá, pela segunda fase da Copa do Mundo. Portugal chegou a atual fase do torneio após passar na segunda colocação do Grupo K.

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    Do mesmo modo, a Croácia também ficou em segundo lugar do Grupo L. Ambas agora jogam a vida na competição na segunda fase do Mundial.

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